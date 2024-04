13 apr 2024 17:50

"LA RISSA CON LJAJIC? MI HA CONDIZIONATO LA CARRIERA" - DELIO ROSSI TORNA A PARLARE DELLA SCAZZOTTATA CON L'ATTACCANTE SERBO AVVENUTA NEL 2012, QUANDO L'ALLENATORE ERA SULLA PANCHINA DELLA FIORENTINA: "È STATO PIÙ UN FATTO SCENICO, SONO SCIVOLATO. SE FOSSE SUCCESSO NEGLI SPOGLIATOI NON LO AVREBBE SAPUTO NESSUNO. SECONDO ME C’È TANTO PERBENISMO E IPOCRISIA NEL CALCIO, COME SI È VISTO NEGLI EPISODI DI D’AVERSA E ACERBI" - VIDEO