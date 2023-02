"ROJO" DI RABBIA - SERGIO RAMOS ANNUNCIA IL SUO ADDIO ALLA NAZIONALE SPAGNOLA CON UN POST AL VETRIOLO: "IL NUOVO C.T. MI HA DETTO DI NON CONTARE SU DI ME" - "CREDO CHE QUESTA TRAIETTORIA MERITASSE DI FINIRE PER DECISIONE PERSONALE O PERCHÉ LA MIA PRESTAZIONE NON È STATA ALL'ALTEZZA, MA NON PER ETÀ O ALTRI MOTIVI" - "ESSERE GIOVANI O MENO GIOVANI NON È UN PREGIO O UN DIFETTO. GUARDO CON AMMIRAZIONE E INVIDIA MODRIC, MESSI, PEPE..."

Estratto da www.sport.sky.it

Sergio Ramos ha annunciato il ritiro dalla nazionale Spagnola. […], il difensore del Psg ha spiegato di aver preso la decisione dopo una telefonata con l'attuale ct, De La Fuente. "[…] “[…] mi ha detto di non contare su di me nemmeno in futuro, indipendentemente dal livello che posso dimostrare nel corso della mia carriera sportiva”, […]

“Con grande rammarico, questa è la fine di un percorso che speravo fosse più lungo e che si concludesse con un sapore diverso, così come sono stati tutti i successi che abbiamo ottenuto in Nazionale. Credo umilmente che questo percorso meritasse di finire per decisione personale o perché le mie prestazioni non erano all'altezza di quanto meriterebbe la nostra Nazionale, ma non per una questione anagrafica o per altri motivi”, […]

“Perché essere giovani o meno giovani non è un pregio o un difetto, è solo una caratteristica del tempo che non è necessariamente correlata a prestazioni o a capacità. Guardo con ammirazione e invidia Modric, Messi, Pepe, l'essenza, la tradizione, i valori, la meritocrazia e la giustizia nel calcio”, […] “Purtroppo per me non sarà così. […]"

