30 mag 2023 16:36

"ROMA E FIORENTINA SE LA GIOCANO, L’INTER PUÒ REALIZZARE LA SORPRESA" - I PRONOSTICI DI BEPPE BERGOMI SULLE FINALI EUROPEE DELLE ITALIANE: "QUANDO C’È DI MEZZO MOURINHO, OGNI FINALE È POSSIBILE: LUI LE VINCE SEMPRE. MA ANCHE IL SIVIGLIA LO FA. DICO 51% SIVIGLIA, 49 ROMA" - "FIORENTINA-WEST HAM? 50 E 50" - "L'INTER NON PARTE BATTUTA. GLI INGLESI HANNO TUTTO DA PERDERE, E GUARDIOLA HA PICCHIATO IL NASO MOLTE VOLTE. SECONDO ME PER LORO 65, PER NOI 35" - "VI SPIEGO COME SI FERMA HAALAND E PERCHÉ GUARDIOLA È IL PIÙ BRAVO DI TUTTI…"