"C’ERA UN RIGORE NETTISSIMO SU LOZANO" - SPALLETTI INVIPERITO CON L’ARBITRO: "NON È UN CONTATTO, È UN COLPO, SENNÒ LA CAVIGLIA NON GLI GIRA COSÌ MA NON MI ATTACCO A NIENTE…” – PIOLI REPLICA STIZZITO: “ERRORI ARBITRALI? MA DI COSA PARLIAMO... NOI NON METTIAMO IL CARRO DAVANTI AI BUOI COME QUALCUN ALTRO" – VIDEO

Estratto da corrieredellosport.it

leao lozano

Spalletti parla dell'arbitraggio: "C'è un rigore nettissimo su Lozano, gli gira la caviglia e si vede benissimo dai replay, non prende mai la palla. Va netto sul piede, è rigore nettissimo che non si può non vedere. Non è un contatto, è un colpo, sennò la caviglia non gli gira così. Però poi si dà il fianco a chi dice che mi attacco. Non mi attacco a niente, rigore per loro ingenuo, rigore per noi netto".

PIOLI

Estratto da corrieredellosport.it

leao lozano

Pioli ce l'ha fatta anche stavolta, ha superato Spalletti per la terza volta in stagione e si è preso la semifinale di Champions League con il Milan. Al Maradona è finita in pareggio, ma basta ai rossoneri l'1-1 per eliminare il Napoli e passare il turno. Il sogno Champions continua e Pioli festeggia: "Io alleno un gruppo con cuore grande. Abbiamo stretto i denti e abbiamo sofferto: qualificazione voluta, meritata. Complimenti a questi ragazzi", ha dichiarato il tecnico del Diavolo a Mediaset.

napoli milan leao lozano

Pioli ha parlato anche nella conferenza stampa post match. Alla domanda sull'arbitro e sugli episodi controversi ha tagliato corto e risposto stizzito: "Ma di cosa stiamo parlando". Poi ha aggiunto una battuta che è sembrata essere indirizzata a qualcuno del Napoli: "Noi non mettiamo il carro davanti ai buoi come qualcun altro".