GIORGIA SOLERI CI RIFILA L'ENNESIMO PIPPOTTO EGOCENTRICO E VITTIMISTA – DOPO I RACCONTI SULLA TREMENDA VULVODINIA E SULL'ABORTO, LA MODELLA-INFLUENCER-POETESSA-FIDANZATA DI DAMANO DEI MANESKIN CI TIENE A SVELARCI CHE HA AVUTO UN'INFANZIA DIFFICILE E CHE IN PASSATO HA TENTATO IL SUICIDIO: “ERO ARRIVATA AL PUNTO ZERO, POTEVO SOLO RISALIRE O SOCCOMBERE. MI HA SALVATA MIA MADRE” – POI SCIORINA IL REPERTORIO SULLA BATTAGLIA POLITICA DEL PELO LIBERO: “SEMBRA CHE LA NORMALITÀ SIA ESSERE SENZA PELI E NON SCEGLIERE DI DEPILARSI” – MA, A DOMANDA SU COME HA CONOSCIUTO DAMIANO, RISPONDE: “NON LO DIRÒ, IL PRIVATO PER ME HA UN VALORE” (SE VABBE', FACCE RIDE”)