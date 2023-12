"L’INTER E' PIU' FORTE DELLA JUVE. MA I BIANCONERI NON SI FARANNO STACCARE" - LA CORSA ALLO SCUDETTO VISTA DA PAOLO CONDO': "I RISULTATI CONTRO L'ATALANTA (CHE L'INTER HA BATTUTO, LA JUVE NO) SONO L'UNICA DIFFERENZA TRA DUE STRISCE QUASI UGUALI, MA MOLTO DIVERSE NEI MODI" - "IL MILAN NON DA' CERTEZZE E SE DOVESSE USCIRE DALL'EUROPA GLI MANCHEREBBE LA COMPATTEZZA DI SQUADRA" - "IL NAPOLI DEVE AGGRAPPARSI ALLA CHAMPIONS, MENTRE LA ROMA IERI HA DIMOSTRATO…"

inter udinese

Estratto dell'articolo di Paolo Condò per “la Repubblica”

I due punti che separano Inter e Juventus al vertice della classifica sono geolocalizzati con precisione: Bergamo. Il risultato ottenuto in casa dell’Atalanta (la Juve pareggiò 0-0, l’Inter vinse 2-1) è l’unica differenza tra due strisce quasi uguali, perché entrambe le battistrada hanno curiosamente perso col Sassuolo e pareggiato col Bologna, oltre a non farsi male nello scontro diretto. Il resto sono solo vittorie. Molto diverse nei modi e nei margini, […]

juve napoli

Risultati che dicono due cose. La prima è che l’Inter sia più forte. La seconda è che non abbia il terreno per far valere questa superiorità. L’Inter ricorda un ciclista scattato in salita perché ha gambe da scalatore, ma il passista Juve gli si è messo in scia e finché la pendenza è questa […]non si farà staccare.

Nel weekend del 4 febbraio ci sarà il 2° scontro diretto, […] Un vero bivio, una settimana prima della ripresa delle coppe: l’Inter deve allungare per gestire il doppio obiettivo, scudetto e Champions. Viceversa la Juve deve restare attaccata per sfruttare la freschezza dell’unica gara settimanale.

[…]

atalanta milan

Il sesto turno è drammatico per il Milan, […] appesa a un sogno la permanenza in Champions, resta concreta l’ipotesi di scendere in Europa League, e lì provare a vincerla. Ma occorre battere il Newcastle a casa sua, e il secondo tempo di Bergamo non dà certezze.

Come non ci sono certezze su cosa succederebbe senza Europa da qui a giugno: in teoria il Milan si troverebbe nella situazione della Juve, ma in pratica — oltre ai punti di svantaggio — gli mancherebbe la compattezza di squadra che Allegri invece ha finito di ricostruire. Un appunto alla comunicazione di Cardinale: se per due mesi dai per imminente l’assunzione di Ibrahimovic, e la cosa viene rimandata di giorno in giorno, induci il sospetto che all’interno del Milan qualcuno stia facendo resistenza.

roma fiorentina

La corsa al terzo (forse), al quarto (sicuro) e (magari) al quinto posto sarà un grande tema di primavera, ma già oggi il treno delle pretendenti è affollatissimo. […] magari quinto perché il ranking Uefa potrebbe aggiungere una squadra italiana alla prossima Champions. Mazzarri intanto deve aggrapparsi a questa, perché esorcizzando il Braga guadagnerà due mesi di prospettiva, oggi preziosa come l’aria. Il Napoli è sesto, piazzamento impensabile in giugno ma prevedibile al momento del cambio in panchina, visto il calendario in arrivo.

roma fiorentina

Occorrono i nervi saldi che ebbe la Roma alla sesta giornata, quando il crac di Genova precipitò Mourinho a due punti dalla zona retrocessione, e 7 sotto il quarto posto. Da allora i giallorossi hanno raccolto 20 punti, solo tre in meno di Inter e Juve (e più di tutti gli altri). Il pari di ieri con la Fiorentina è stato un trattato di tecnica e carattere […]

Di nuovo, nella corsa Champions, c’è appunto un Bologna magnifico per 75 minuti e troppo sofferente nel finale. Ma la crescita è impetuosa — i pareggi contro Inter e Juve non erano casuali — e Zirkzee, beh… se comincia anche a segnare i gol da opportunista assume una nuova dimensione. Il suo modello? Gioca nel Real Madrid.

inter udinese inter udinese atalanta milan inter udinese roma fiorentina juve napoli