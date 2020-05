6 mag 2020 15:16

"C’E’ DIFFERENZA TRA CALCIOPOLI E IL CORONAVIRUS" - MASSIMO MORATTI A MUSO DURO DOPO IL LIKE DI ANDREA AGNELLI AL TIFOSO CHE DICEVA NO ALLO SCUDETTO IN CASO DI STOP ALLA SERIE A ASSERENDO CHE "LA JUVE NON E’ L’INTER": ‘UNA COSA E’ UNA TRUFFA E L’ALTRA UN VIRUS’ - "LAUTARO VIA? SE ARRIVA MESSI, CI STO. E SE LEO È IMPOSSIBILE, VORREI DYBALA"