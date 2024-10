9 ott 2024 10:15

"IL RUOLO DI FONSECA IN UN MIO FILM? SAREBBE IL PORTIERE DI UN PALAZZO PERIFERICO ROMANO, CHE NON RICONOSCE GLI INQUILINI" - IL REGISTA E TIFOSO MILANISTA PUPI AVATI RANDELLA A DESTRA E A MANCA IL CLUB ROSSONERO: "L'ALLENATORE NON HA ANCORA CAPITO CHI È PULISIC - LA COSA PIÙ INQUIETANTE DEL MILAN È IBRAHIMOVIC, DI CUI NON CAPISCO IL RUOLO. MI FA UNA TENEREZZA INFINITA..."