"SADIO MANE' E MIA FIGLIA? ERA UN MATRIMONIO COMBINATO" - IL PADRE DI AISHA TAMBA, LA NUOVA MOGLIE DELL'ATTACCANTE SENEGALESE DELL'AL-NASSR, RIVELA I DETTAGLI DEL MATRIMONIO TRA IL 31ENNE E LA RAGAZZA, CHE HA SOLO 18 ANNI (I DUE SI SONO CONOSCIUTI QUANDO LEI AVEVA 16 ANNI): "NON SI FREQUENTAVANO PRIMA DI SPOSARSI, LEI ERA ANCORA TROPPO GIOVANE. LA PRIMA VOLTA CHE SI SONO INCONTRATI LUI…"

Estratto dell'articolo di Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

sadio mane aisha tamba 6

L'inatteso matrimonio di Sadio Mané con la giovanissima Aisha Tamba continua ad attirare l'attenzione in Africa ma anche Oltremanica, dove il 31enne attaccante senegalese è popolarissimo […] Dopo la cerimonia il padre della sposa ha rivelato come la coppia si sia unita in un matrimonio combinato tradizionale e come i due non si siano frequentati prima di celebrare le nozze.

[…]. Amadou Tamba ha raccontato che sua figlia ha solo 18 anni (e non 19 come si era detto) e che l'attaccante attualmente all'Al Nassr, di 13 anni più grande di lei, l'ha incontrata per la prima volta "più di due anni fa" mentre lei era in visita alla sua famiglia con la madre.

sadio mane aisha tamba 7

LA COPPIA HA 13 ANNI DI DIFFERENZA: 31 ANNI LUI, 18 LEI

"Un giorno mia moglie e Aisha hanno visitato la loro famiglia, ed è qui che lui l'ha incontrata per la prima volta – ha spiegato Tamba, come riportato dal Mirror – Probabilmente ha visto qualcosa di speciale in lei e anche i suoi genitori l'hanno apprezzata. Sono venuti a trovarmi. Abbiamo discusso come da tradizione, abbiamo concordato tutto e abbiamo aspettato che arrivasse questo giorno". Il padre della sposa ha poi aggiunto: "Non si frequentavano perché Aisha era ancora giovane".

sadio mane aisha tamba 9

AMADOU TAMBA, IL PADRE DELLA SPOSA DI SADIO MANÉ

[…] Il signor Tamba lavora […] nel settore edile e dal 2013 ha eseguito progetti per la famiglia Mané. "Sapevo che Sadio e tutta la sua famiglia sono persone molto buone e umili – ha continuato l'uomo – Sadio è solo lo specchio della sua famiglia. Ma come padre avevo anche bisogno di sapere di più di lui, della sua educazione, della sua fede in Dio, dell'umiltà e ho scoperto ancor più che è una brava persona. Io e Sadio parliamo molto di progetti, ma parliamo anche della vita in generale, e lui mi ha insegnato molto, anche se è ancora giovane. Lui sa molto della vita e io ho imparato molto da lui. Ecco perché non ho esitato ad accettare la sua richiesta di sposare Aisha".

[…] "Vorrei dirgli che il matrimonio non è facile. Gli consiglierei di trattarla come sua figlia, sua sorella. Per sostenerla".

ARTICOLI CORRELATI

sadio mane aisha tamba 8 sadio mane aisha tamba 4 aisha tamba 1 aisha tamba 2 sadio mane aisha tamba 1 sadio mane aisha tamba 2 sadio mane aisha tamba 3 sadio mane aisha tamba 5