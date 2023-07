4 lug 2023 17:08

"LO SAI CHE NON SONO RUSSA?" – VICTORIA AZARENKA SBOTTA CON IL GIORNALISTA A WIMBLEDON. L'INTERVISTA POST-MATCH PER LA TENNISTA BIELORUSSA È STATA CARATTERIZZATA DA TENSIONE E IMBARAZZO PER UNA DOMANDA AD MINCHIAM DI UN CRONISTA – “WIMBLEDON NON SO COME LO VEDANO IN RUSSIA. NON VENGO DALLA RUSSIA, QUINDI NON SO COME SI SENTE LÌ" - VIDEO