"SAPETE TUTTI QUANTO MI FACCIA MALE MANCARE UN ALTRO DEI TORNEI CHE HANNO SEGNATO LA MIA CARRIERA" - ADESSO È UFFICIALE: RAFA NADAL NON PARTECIPERÀ AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA A CAUSA DELL'INFORTUNIO RIMEDIATO AGLI AUSTRALIAN OPEN - "ANCHE SE HO NOTATO UN MIGLIORAMENTO NEGLI ULTIMI GIORNI, HO TRASCORSO MOLTI MESI SENZA POTERMI ALLENARE" - IL MAIORCHINO POTREBBE TORNARE PER IL ROLAND GARROS...

Estratto dell'articolo di Stefano Semeraro per www.corriere.it

rafa nadal

Rafa Nadal non giocherà gli Internazionali d’Italia: l’infortunio al muscolo ileo psoas rimediato durante il secondo turno degli Australian Open contro Mackenzie McDonald, che lo ha costretto a rinunciare per ora al resto della stagione, non è ancora guarito, e Rafa non potrà scendere in campo al Foro Italico. [...]

rafa nadal foto mezzelani gmt 463

«Sono molto dispiaciuto di annunciare che non potrò essere presente a Roma», ha scritto sui suoi social il campione spagnolo, da poco uscito per la prima volta dal 2005 dai primi 10 del mondo e già assente sia a Barcellona sia a Madrid. «Sapete tutti quanto mi faccia male mancare un altro dei tornei che hanno segnato la mia carriera professionale e personale grazie a tutto l'amore e il sostegno dei tifosi italiani. Anche se ho notato un miglioramento negli ultimi giorni, ho trascorso molti mesi senza potermi allenare ad alto livello e il processo di recupero ha i suoi tempi e non ho altra scelta che accettarli e continuare a lavorare». A questo punto a Rafa sulla terra resta solo l’ultimo ma fondamentale obiettivo: il Roland Garros, dove è campione uscente […]

nadal nadal

rafa nadal foto mezzelani gmt 454 rafa nadal 1 rafa nadal 5 nadal rafa nadal foto mezzelani gmt 909