"SCEMONE" A CHI? - TUTTI A ESALTARE INZAGHI PER LA VITTORIA DELLO SCUDETTO, MA FINO A UN ANNO FA I TIFOSI INTERISTI LO CRITICAVANO PER LE SUE SCELTE E VOLEVANO IL SUO ESONERO - IL TECNICO DI PIACENZA, AL SESTO TROFEO IN 3 ANNI IN NERAZZURRO, HA IGNORATO I TIFOSI (CHE SOLITAMENTE NON CAPISCONO NULLA DI CALCIO) E HA VINTO - ORA PER INZAGHI C'E' IL NEXT LEVEL: AFFERMARSI IN EUROPA…

"Ha fatto il definitivo salto di qualità", "Lui è il più grande artefice di questa grandiosa stagione". Sono due dei commenti che vanno per la maggiore sul conto di Simone Inzaghi che ha chiuso questo suo triennio sulla panchina dell'Inter con il meritato scudetto numero 20, titolo che vale la seconda stella per il club nerazzurro. Il tecnico piacentino ha conquistato il sesto trofeo viste anche le tre supercoppe Italiane e le due Coppe Italia già messe in bacheca.

Ora in tanti sono saliti sul carro di Inzaghi jr ma fino a poco più di un anno fa c'era chi lo criticava aspramente per le sue scelte, chi ne voleva l'esonero, dagli addetti ai lavori fino ad arrivare anche ad alcuni tifosi soprattutto per lo scudetto 2021-2022 che in tanti ritengono "regalato" al Milan di Pioli. Simone ha resistito alle critiche e con calma e pazienza è riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi, a cementare un gruppo già coeso e a togliersi prima la soddisfazione di giocare la finale di Champions League, persa per poco contro il City - per stessa ammissione di Pep Guardiola - poi quella di vincere questo grandissimo scudetto e in faccia ai cugini del Milan.

[…]

STAGIONE 2023-2024, LA GRANDE CAVALCATA SEMPRE IN VETTA

La stagione in corso è storia recentissima, con l'Inter che dopo la finale di Champions League persa sembra aver acquisito lo status di grande squadra. Tale consapevolezza, unita ad un gioco spumeggiante hanno così permesso a Inzaghi di ultimare un capolavoro chiamato 20esimo scudetto che vale anche la seconda stella, a testimonianza di come il lavoro paghi ma soprattutto di come nel calcio, nello sport e nella vita ci voglia sempre pazienza per arrivare a costruire qualcosa di importante e gli obiettivi prefissati. Inzaghi è passato dall'essere sull'orlo dell'esonero per molti, poco più di un anno fa, allo status di grande allenatore.

La sua educazione, calma, idee di gioco e umiltà gli hanno permesso di arrivare in alto con quest'Inter che verrà ricordata come una delle più belle di sempre. Resta la piccola macchia dell'eliminazione in Champions League, per mano dell'Atletico Madrid, ma siamo certi che nei prossimi anni la sua Inter tenterà nuovamente di arrivare lontana in Europa.

