"LO SCUDETTO DEL NAPOLI E’ UN CAPOLAVORO DI SPALLETTI” - FABIO CAPELLO VA CONTRO DE LAURENTIIS CHE HA MINIMIZZATO IL LAVORO DEL TECNICO: “SONO CONVINTO CHE HA COSTRUITO IL SUO CAPOLAVORO, PRIMA CHE SUL GIOCO, SULLO SPIRITO MOTIVAZIONALE E DI RIVALSA. NON MI STUPISCE CHE ABBIA RITENUTO UN'OFFESA QUELLA CONFERMA ARRIVATA VIA MAIL, CON UNA PEC. DEVE AVER PENSATO: MA COME? IO TI VINCO LO SCUDETTO IN QUESTO MODO E TU MI MANDI UNA GELIDA PEC PER IL RINNOVO? IO AVREI FATTO DI TUTTO PER FARLO RESTARE"

Estratto dell’articolo di Giovanni Marino per www.repubblica.it

"Lo scudetto del Napoli è stato il capolavoro di Spalletti". Fabio Capello […] lo dice tutto d'un fiato […]

Capello, ma da ex allenatore, che segreto può aver escogitato Spalletti per firmare un cammino così perentorio e luminoso?

"Per me ha fatto un po' quello che feci io quando "ereditai" il fortissimo e stellare Milan".

Cioè?

"Io dissi ai miei: sapete cosa dicono di voi? Che ormai avete vinto tutto e non avete più stimoli, che di correre non avete più voglia. Ma io sono convinto che si sbagliano e sono certo che abbiate ancora tanto da dare, io sono pronto... Funzionò, come racconta la storia sportiva. Ecco, Luciano a parer mio ha dato un input analogo.

Del tipo: dicono che senza quei tre (Insigne, Mertens, Koulibaly) la squadra non potrà fare molto, che erano fondamentali per rimanere in alto e che ora non sarà più cosi; ma io sono convinto che possiamo stupire il mondo, che, se stiamo uniti e giochiamo l'uno per l'altro, nulla ci sarà precluso. Ecco, credo una cosa del genere. Sono convinto che ha costruito il suo capolavoro, prima che sul gioco, sullo spirito motivazionale e di rivalsa e, soprattutto, sul concetto autentico di gruppo".

Insomma, coesione e mentalità da lottatori...

"Uso un latinismo, la chiamo vis pugnandi ed è il segreto di ogni squadra. Ma che crede, che al City sia diverso? Altrimenti non si vince nulla. Poi ci sono stati altri fattori".

Quali?

"La continuità del Napoli e la discontinuità delle due squadre che potevano infastidirlo. […]".

Cosa o quale giocatore l'ha colpita di più?

"Mi ha colpito la rabbia agonistica di Osimhen. Ma anche la crescita di capitan Di Lorenzo, […] E la qualità, eccelsa, di Kvara […].

Ma ora Spalletti va via...

"L'ho conosciuto bene in Russia, io allenavo la Nazionale e lui vinceva con lo Zenit e non mi stupisce che abbia ritenuto un'offesa quella conferma arrivata via mail, con una pec. Deve aver pensato: ma come? Io ti vinco lo scudetto in questo modo e tu mi mandi una gelida pec con la quale eserciti il rinnovo per un anno? Troppo per uno come lui. L'uomo è così. Spiace, io avrei fatto di tutto per farlo restare".

E adesso?

"Chi verrà dovrà avere la saggezza di continuare il lavoro fatto. Di non cambiare solo per la voglia di cambiare e di dimostrare. Perché questo Napoli può ancora vincere, e stupire anche in Champions". […]