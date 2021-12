"UNA NUOVA TEMPESTA STA ARRIVANDO IN EUROPA CON LA VARIANTE OMICRON" - IL DIRETTORE DELL'OMS EUROPA HANS KLUGE: "ENTRO POCHE SETTIMANE DOMINERÀ IN PIÙ PAESI DELLA REGIONE, SPINGENDO I SISTEMI SANITARI GIÀ SOTTO PRESSIONE SULL'ORLO DEL BARATRO. LA TERZA DOSE DI VACCINO. È LA DIFESA PIÙ IMPORTANTE CONTRO OMICRON..." - L'EMA: "SU OMICRON NON CI SONO DATI AFFIDABILI SULL'EFFICACIA DEI VACCINI APPROVATI. DAI PRIMI DATI EMERGE UN CALO DELLA CAPACITA' DI NEUTRALIZZAZIONE. IL BOOSTER E' IN GRADO DI RESTAURARE UN ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE..."