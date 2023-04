"SE MARTEDÌ PROSSIMO IL PUBBLICO NON TIFA PER LA SQUADRA ME NE VADO A CASA" - IL MONITO DI LUCIANO SPALLETTI DOPO LA SCONFITTA CONTRO IL MILAN IN CHAMPIONS LEAGUE - L'ALLENATORE HA CRITICATO LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI PARTENOPEI DURANTE LA PARTITA DI CAMPIONATO TRA LE DUE SQUADRE: "IL CLIMA IN CUI ABBIAMO GIOCATO È UNA ROBA DI CUI NON RIUSCIRO' MAI A DARMI UNA SPIEGAZIONE. SI GIOCA IN CASA E CI SI CONTESTA FRA DI NOI..."

luciano spalletti 2

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

È stato un post gara piuttosto acceso quello di Luciano Spalletti, amareggiato per la sconfitta di San Siro contro il Milan nell’andata dei quarti di Champions. […] E c’è stato un battibecco tra il tecnico di Certaldo e Paolo Di Canio, oggi opinionista a Sky Sport, sulla questione.

luciano spalletti 1

L’ex laziale ha stigmatizzato il comportamento dei due calciatori, che secondo lui avrebbero potuto avere un atteggiamento diverso ed evitare i gialli: […] «Io non ho da digerire niente. Avrei voluto un giallo a Krunic, ma non parlo dell’arbitro. Commentare dopo le partite è tempo perso, non si torna indietro[…]. Le assenze? Diventa pesante qualsiasi assenza arrivati a questo punto. Ma abbiamo anche calciatori che possono sopperire a tutto questo, è stato così per tutta la stagione altrimenti non avremmo ottenuto quanto fatto fin qui».

luciano spalletti

Infine: «Il clima in cui abbiamo giocato la partita in casa è una roba che io non riuscirò mai a darmene una spiegazione, è una roba incredibile. Si viene qui, lo stadio lo avete sentito come era stasera? Si gioca in casa e ci si contesta fra di noi e si sentono solo mille tifosi del Milan e non si sente il nostro stadio, che si chiama Diego Armando Maradona, che non sostiene la squadra, è una roba incredibile. Se succede al ritorno, vado via dalla panchina e me ne torno a casa» spiega l’allenatore del Napoli in riferimento a quanto accaduto il 2 aprile in campionato. […]

ARTICOLI CORRELATI

luciano spalletti luciano spalletti victor osimhen luciano spalletti 4 LUCIANO SPALLETTI victor osimhen luciano spalletti 1 victor osimhen luciano spalletti 2 luciano spalletti