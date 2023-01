"SE LE MIE ASPETTATIVE FOSSERO LE STESSE CHE ALLA JUVENTUS O ALL'INTER CI SAREBBE GRANDE FRUSTRAZIONE" - "ANDONIO" CONTE CONTINUA AD ALIMENTARI DUBBI SUL SUO FUTURO SULLA PANCHINA DEL TOTTENHAM, DOPO LA SCONFITTA DEGLI "SPURS" PER MANO DEL MANCHESTER CITY: "A LIVELLO PERSONALE È UNA STAGIONE DIFFICILE, POI SARÀ IL MOMENTO DI PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA PER ME, PER IL FUTURO, PER LA MIA FAMIGLIA, MA QUESTA SITUAZIONE…"

"A livello personale è una stagione difficile, ma ora questa situazione non è importante, è la mia situazione personale e poi sarà il momento di prendere la decisione giusta per me, per il futuro, per la mia famiglia, ma questa situazione non incide sul lavoro e non incide sulla squadra". Lo ha dichiarato Antonio Conte, il cui Tottenham è uscito sconfitto dal match con il Manchester City per 4-2[…] : "Sono davvero concentrato. Su questo aspetto sono un animale perché sono molto concentrato".

FRUSTRAZIONE? SE FOSSI ALLA JUVE O ALL'INTER...

Conte poi analizza la propria avventura agli Spurs alla luce delle precedenti esperienze: "[…]Se le mie aspettative fossero le stesse che alla Juventus o all'Inter sarebbe pericoloso, perché ci sarebbe grande frustrazione. […]mi sono calato in questa situazione, so che il mio compito è prender parte a questo processo e cercare di far diventare solida una squadra di transizione per costruire una base solida e provare a costruire una squadra pronta a combattere e a vincere", ha concluso Conte.

