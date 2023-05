"SE PASSA IL MILAN CHIEDERÒ DI TRASFERIRMI NEL CALIFFATO" - L'INTERISTA PAOLO BONOLIS SCATENATO IN VISTA DELL'EURODERBY - "SE LE ARTERIE REGGONO SARÀ UNA PARTITA TIPICAMENTE DA INTER E UN MILAN CHE ENTRERÀ CON UNA TESTA DIVERSA RISPETTO AI PRIMI 45' DELLA ANDATA" - LA FRECCIATA A SKRINIAR, CHE A FINE STAGIONE PASSERÀ AL PSG: "È UN INGRATO. HA VOLUTO ANDARSENE A PARAMETRO ZERO PER PRENDERE UNO STIPENDIO PIÙ ALTO. A PARIGI SARÀ UN PUPAZZO TRA I PUPAZZI E QUI INVECE ERA UN IDOLO…"

1. BONOLIS: “SE SUCCEDE UNA CERTA COSA CHIEDO DI TRASFERIRMI NEL CALIFFATO. DOMANI SERVONO…”

Estratto dell'articolo di Marco Macca per www.fcinter1908.it

"Qualora qualcosa accadesse chiederò la possibilità di trasferirmi nel Califfato e andare a vedere che succede da quelle parti. La partita sarà molto complicata perché noi tifosi dell'Inter abbiamo vissuto dei saliscendi emotivi impressionanti nel corso della nostra storia, se le arterie reggono domani sera sarà una partita tipicamente da Inter e un Milan che entrerà con una testa completamente diversa rispetto ai primi 45' della andata".

Così il conduttore Paolo Bonolis, tifoso interista, a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento […] "Spero che ragazzi il mister mantenga una saggezza e una serenità mentale perché si rischia psicologicamente di prenderla nella maniera sbagliata, e quello sarebbe compromettente", ha concluso.

2. BONOLIS SENZA FILTRI DISTRUGGE SKRINIAR: “UN INGRATO, SARÀ UN PUPAZZO TRA I PUPAZZI”

Estratto dell'articolo di Fabrizio Rinelli per https://www.fanpage.it

Inter-Milan scalda i cuori dei tifosi nerazzurri e rossoneri. In occasione del ritorno della semifinale di Champions League, c'è già chi sogna la finale di Istanbul e chi la clamorosa impresa che in un euroderby sarebbe una mazzata. Nel corso della diretta su Rai Gr Parlamento all'interno del programma ‘La politica nel pallone', è stato Paolo Bonolis a commentare la vigilia di questa sfida. […]

[…]A questo punto però a Bonolis viene chiesta la sua opinione su Milan Skriniar che dopo l'infortunio non è più sceso in campo con l'Inter e che a fine stagione andrà via a parametro zero vista la scadenza del suo contratto il 30 giugno 2023: nel suo futuro c'è il PSG.

Bonolis non si sottrae e fa una sua riflessione su questa vicenda: “Una definizione su Skriniar? Diciamo che non si possono dire certe cose ma le pensiamo tutti – spiega in radio – La definizione precisa è ingrato. Se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto".

Le parole di Bonolis sono dure e per certi versi anche quelle di un tifoso deluso dal comportamento di un giocatore che ha avuto tutto da Zhang e dall'Inter che per un periodo gli aveva anche dato la fascia da capitano: "Sono piccole meschinità piratesche – ha spiegato ancora il conduttore tv – Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e adesso andrà a Parigi in un PSG che lo riempirà di denaro ma gli succhierà via la gloria, lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo“.

