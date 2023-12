"SE QUELLI CHE PORTANO LA TUA GIACCA TI REMANO CONTRO DIVENTA ANCORA PIÙ PESANTE" - SCAZZI A VALANGA NELLO SCI ITALIANO! DOPO LA GARA DELLO SLALOM GIGANTE AI MONDIALI DELL'ALTA BADIA, L'AZZURRO LUCA DE ALIPRANDINI HA ATTACCATO QUALCUNO ALL'INTERNO DELLA NAZIONALE - DOPO IL POLVERONE SOLLEVATO, L'EX VICE CAMPIONE DEL MONDO HA POI CHIARITO: "NON E' UN ALLENATORE SPECIFICO...

Volano accuse e scorrono veleni nella nazionale italiana di sci alpino, al punto che si rende necessario un chiarimento dopo le parole pesanti pronunciate ieri in diretta ai microfoni Rai da Luca De Aliprandini. Lo sfogo è avvenuto al termine della prima manche dello slalom gigante in Alta Badia, […]

"La mia prestazione? C'è poco da dire, sicuramente negativa – ha detto De Aliprandini – Già la Gran Risa è tosta, se poi non si è al massimo della fiducia lo diventa ancora di più e se quelli che portano la tua giacca ti remano un po' contro diventa ancora più pesante". […]

È stata l'occasione – dopo aver terminato la sua prova, che lo ha visto piazzarsi 24simo al termine della gara- per tornare su quella frase del mattino che aveva fatto tanto rumore: "Sicuramente c'è tanto lavoro da fare, devo tenere la testa bassa e continuare a lavorare. Non è sicuramente un momento facile, ma come non lo è stato l'anno scorso. Dentro di me so che sono un duro, ho continuato sempre a lottare negli anni e continuerò a farlo. Le dichiarazioni di questa mattina? Ieri (dopo il primo gigante in Val Badia nel quale De Aliprandini era uscito nella prima manche, ndr), ci sono stati alcuni attriti, io la penso nel mio modo, qualcun altro la pensa in un'altra maniera".

"Sicuramente ne parleremo internamente dopo questa gara, perché ieri non era il momento di parlarne. Io sicuramente non faccio passi indietro, quello che penso è quello e basta – ha continuato Luca, spiegando che non è un problema legato al suo vecchio allenatore Girardi che non c'è più – Non è la persona specifica, un allenatore specifico, in 10 anni di Coppa del Mondo ho cambiato tantissimi allenatori, quindi è anche difficile fare un lavoro, un progetto a lungo termine. Comunque ho incontrato tante persone, tanti allenatori, alcuni ti vogliono bene, alcuni che sono in pista perché devono farlo per lavoro. Però io ho sempre continuato a lottare, ho sempre continuato ad allenarmi e sicuramente i risultati che ho ottenuto sono merito mio e di chi mi è stato vicino, delle persone che hanno creduto in me e continueranno a credere".

