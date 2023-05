"NEL SECONDO TEMPO SIAMO DIVENTATI ARRENDEVOLI" - LA SFURIATA DI MAURIZIO SARRI NEGLI SPOGLIATOI DOPO LA SCONFITTA DELLA LAZIO PER MANO DELL'INTER - IL TECNICO BIANCOCELESTE AVREBBE PUNTATO IL DITO CONTRO I CENTROCAMPISTI, ACCUSATI DI NON AVER AIUTATO NELLA FASE DIFENSIVA - IL DIFENSORE DELLA LAZIO, NICOLÒ CASALE, SPALLEGGIA L'ALLENATORE: "IN STADI COME SAN SIRO NON PUOI PERMETTERTI DI NON CORRERE…"

maurizio sarri

Estratto dell’articolo di Emanuele Gamba per www.repubblica.it

La Lazio ha perso contro la migliore Inter della stagione, […] eppure stavolta Maurizio Sarri […] ha dato la colpa ai suoi, lo ha fatto pubblicamente con toni duri ma civili ("Se il vento della partita è cambiato è per colpa nostra, dopo 65' siamo diventati arrendevoli") ma è stato molto più brusco nel chiuso dello spogliatoio, a fine partita, […]. Poi, il patatrac. "A un certo punto siamo diventati blandi fisicamente e mentalmente. Stavamo aspettando di prendere un gol e basta".[…]

maurizio sarri foto mezzelani gmt 007

"Temevo i primi minuti del secondo tempo", dirà alla fine, "è invece lo abbiamo cominciato in maniera tutto sommato serena. Solo che poi siamo diventati arrendevoli".

Milinkovic e Luis Alberto sotto accusa

L'accusa non è diretta ma di sponda e riguarda specialmente in centrocampisti, che a un certo punto hanno smesso di cooperare alle fatiche della difesa. L'azione del gol del pareggio, per esempio, è cominciata da un tentativo di colpo di tacco di Milinkovic, ma più in generale il serbo e Luis Alberto hanno allentato le operazioni di fatica, lasciando troppo spazio in particolare a Barella. […]

maurizio sarri foto mezzelani gmt 355a

Casale spalleggia Sarri: "Qualcuno ha smesso di correre"

Di sicuro il discorso incavolato di Sarri ha subito attecchito e da una parte della squadra (vale a dire da quella non coinvolta dal rimprovero) ha subito attecchito. Le parole di Casale, uno dei migliori, hanno infatti avuto un senso ben preciso: "In stadi come San Siro non puoi permetterti di non correre. Noi fino a ieri eravamo la miglior difesa del campionato non perché noi difensori fossimo dei fenomeni, ma perché c'era un grande lavoro di squadra, anche di centrocampisti e attaccanti, che contro l'Inter in alcune circostanze non c'è stato. E quando giochi contro squadre e giocatori di questo livello, ti puniscono". […]

sarri dybala sarri lazio milan SARRI maurizio sarri foto mezzelani gmt 006