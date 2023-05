"SEI INUTILE, L'ANTICALCIO. NON TI AZZARDARE A RINNOVARE" - IL CENTROCAMPISTA DELL'INTER, ROBERTO GAGLIARDINI, VIENE PRESO DI MIRA DAI TIFOSI NERAZZURRI PER LA SUA PRESTAZIONE HORROR CONTRO IL NAPOLI (ESPULSO DOPO 40 MINUTI) - IL SUO CONTRATTO SCADE A GIUGNO - NEL FRATTEMPO È STATO DESIGNATO L'ARBITRO PER LA FINALE DI CHAMPIONS: SARÀ IL POLACCO MARCINIAK, IL DIRETTORE DI GARA DEL RITORNO DI NAPOLI-MILAN (E DEL MANCATO RIGORE FISCHIATO PER I PARTENOPEI)

1. GAGLIARDINI TRAVOLTO DAI TIFOSI DELL’INTER: LA FOTO DELLA SUA FAMIGLIA INVESTITA DI ODIO

Estratto dell'articolo di Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

roberto gagliardini espulso in napoli inter

"Tranquillo mister". Così aveva risposto Roberto Gagliardini a Simone Inzaghi che invitava il centrocampista dell'Inter a non fare sciocchezze essendo già stato ammonito al 19′ del match contro il Napoli al Maradona. […] Tutto inutile, visto che Gagliardini ha poi commesso nel finale di primo tempo un altro fallo stupido, […]rendendo inevitabile il provvedimento del direttore di gara, che lo ha spedito anzitempo sotto la doccia spianando la strada al successo degli azzurri […]

roberto gagliardini espulso in napoli inter

Con ogni probabilità sarà questo uno degli ultimi capitoli dell'esperienza non memorabile del giocatore bergamasco, […] Il contratto di Gagliardini scade il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato: i suoi 6 anni e mezzo in nerazzurro erano partiti con un ruolo da titolare fisso e lo hanno visto via via scivolare indietro nelle gerarchie, fino all'attuale status di panchinaro fisso.

insulti sotto la foto pubblicata da roberto gagliardini

[…] I tifosi dell'Inter […] si sono scagliati contro il loro giocatore, portandolo in trend su Twitter domenica a furia di insulti. La shitstorm nei confronti di Gagliardini non è finita lì: nel dopo partita, l'ultimo post sul suo profilo Instagram – in cui è ritratto con moglie e figli – è diventato la bacheca per fargli vomitare addosso tutto l'odio dei tifosi dell'Inter, che lo invitano senza mezzi termini a non farsi vedere mai più. Da "quanto sei scarso" a "ti devono indagare per calcioscommesse", a "non ti azzardare a rinnovare, neanche gratis ti vogliamo". E poi ancora: "Vergognati", "Inutile, insulso, anticalcio", "La colpa non è tua ma di chi da anni per qualche assurdo motivo si ostina a mandarti in campo".[…]

2. MARCINIAK È STATO TALMENTE BOCCIATO DALLA UEFA CHE ARBITRERÀ LA FINALE DI CHAMPIONS

Da www.ilnapolista.it

Szymon Marciniak napoli milan

Sarà il polacco Marciniak ad arbitrare la finale di Champions tra Manchester City e Inter r in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno. Lo annuncia l’edizione on line della Gazzetta dello Sport. Marciniak è l’arbitro della gara di ritorno tra Napoli e Milan, quella del rigore non concesso agli azzurri per entrata di Leao su Lozano. A Napoli subito dopo si era diffusa la fake news di una sonora bocciatura da parte della Uefa nei confronti della direzione di gara del polacco. Una bufala coi fiocchi, che è girata vorticosamente. Si pubblicano notizie non perché siano vere ma perché possano essere lette il più possibile.

Szymon Marciniak

Tant’è vero che Marciniak è stato designato dalla Uefa prima per la semifinale di ritorno tra City e Real Madrid e ora per la finale di Istanbul tra le squadre di Guardiola e Simone Inzaghi.

Szymon Marciniak

Marciniak ha arbitrato la finale del Mondiale in Qatar fra Argentina e Francia. L’arbitro polacco ha anche diretto la semifinale tra Manchester City e Real Madrid di mercoledì scorso, prove generali per Istanbul, oltre che il ritorno degli ottavi tra Porto e Inter, il 14 marzo. Con il 42enne arbitro polacco i connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz come assistenti, il rumeno Istvan Kovacs quarto ufficiale di gara, mentre alla Var ci saranno i polacchi Tomasz Kwiatowski e Bartosz Frankowski, insieme al tedesco Marco Fritz.

