"SOGNAVAMO UNA FINALE SINNER-ALCARAZ" - IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS BINAGHI SUL KO DELL'AZZURRO: "UNA GIORNATA STORTA. È LA PRIMA PARTITA CHE SBAGLIA IN 5 MESI. QUESTO È LO SPORT DEL DIAVOLO” (CITAZIONE DEL SUO GRANDE NEMICO ADRIANO PANATTA) – DANIELONA SANTANCHE’, CHE NON VUOLE PERDERE NEANCHE UN PUNTO A BURRACO, FA L’ELOGIO DELLA SCONFITTA: “E’ IL SALE DELLA VITA, FA DIVENTARE MIGLIORI”- FOTO BY MEZZELANI + VIDEO

https://www.ansa.it/sito/videogallery/sport/2023/05/16/internazionali-binaghi-sognavamo-una-finale-sinner-alcaraz_51ac1d8a-a688-408a-afbe-3daf39716c8e.html

Da https://www.internazionalibnlditalia.com/

daniela santanche angelo binaghi foto mezzelani gmt 89

“L’edizione 2023 degli Internazionali BNL d’Italia supererà i 400 milioni di impatto economico su Roma e il Lazio. Significa che senza prendere un euro pubblico garantiamo un gettito fiscale di oltre 60 milioni di euro”.

Angelo Binaghi ha sottolineato il valore degli Internazionali BNL d’Italia nel corso del primo incontro del ciclo “Vita da campioni”. Il progetto – nato dalla collaborazione tra Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute e Kratesi – permette a istituzioni e campioni dello sport di confrontarsi. In questo primo appuntamento è intervenuto il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, insieme alla giornalista e conduttrice Rai Eleonora Daniele e alle Legend di Sport e Salute Stefano Pantano e Sandro Cuomo. Il talk, moderato dal Direttore Editoriale di Formiche Roberto Arditti, si è svolto al termine della partita che Jannik Sinner ha perso contro Francisco Cerundolo.

daniela santanche foto mezzelani gmt 78

“È un momento particolare, abbiamo avuto una delusione sportiva, ma per fortuna questa sconfitta non incide sui nostri numeri. Rispetto a quello che abbiamo vissuto anni fa, il torneo è molto diverso. E’ più grande e più ricco. Con Sport e Salute abbiamo messo in campo un team che lavora in simbiosi e dà grandi risultati” ha detto Binaghi. “Io da sportivo mi ricordo solo le vittorie, ogni tanto incontro per strada gente che mi dice di avermi battuto, ma io non li conosco” ha aggiunto.

Parlando degli Internazionali BNL d’Italia, Binaghi ha rivendicato con orgoglio i successi della Federazione e di Sport e Salute. “Siamo un esempio unico perché non utilizziamo un euro di soldi pubblici, unici in Italia, eppure vent’anni fa era un torneo morto, perdeva 4 miliardi di euro l’anno. L’allora presidente del CONI Petrucci ha creduto in una mia idea e ci ha consentito di rilanciare questo torneo. Quest’anno avremo più di 300 mila presenze paganti, più 150 mila presenze di addetti ai lavori, questo significa che movimentiamo mezzo milione di presenze. Nel mezzo milione di persone che vediamo al Foro ci sono tanti bambini che vedono il tennis, uno sport che si fonda sul rispetto delle regole e dell’avversario: questa è la strada che fa crescere uomini migliori”.

daniela santanche foto mezzelani gmt 84 una vita da campioni foto mezzelani gmt 106 una vita da campioni foto mezzelani gmt 107

cuomo pantano foto mezzelani gmt 111 cuomo pantano foto mezzelani gmt 113 daniela santanche foto mezzelani gmt 79 daniela santanche angelo binaghi foto mezzelani gmt 88 cuomo pantano foto mezzelani gmt 110 eleonora daniele foto mezzelani gmt 117 carraro valente foto mezzelani gmt 126 angelo binaghi foto mezzelani gmt 124 cuomo pantano foto mezzelani gmt 109 daniela santanche foto mezzelani gmt 77 daniela santanche angelo binaghi foto mezzelani gmt 86 carraro valente foto mezzelani gmt 125 cuomo pantano foto mezzelani gmt 108 daniela santanche angelo binaghi foto mezzelani gmt 90 eleonora daniele foto mezzelani gmt 116 daniela santanche foto mezzelani gmt 76 santanche de marchis foto mezzelani gmt 114 daniela santanche foto mezzelani gmt 83 santanche carraro daniele foto mezzelani gmt 120 eleonora daniele foto mezzelani gmt 115 daniela santanche foto mezzelani gmt 82 daniela santanche foto mezzelani gmt 80 daniela santanche foto mezzelani gmt 81 angelo binaghi foto mezzelani gmt 93 angelo binaghi foto mezzelani gmt 95 cuomo pantano foto mezzelani gmt 112 ferdinando mezzelani pantano santanche cuomo foto mezzelani gmt 123 angelo binaghi foto mezzelani gmt 92 una vita da campioni foto mezzelani gmt 103 angelo binaghi santanche foto mezzelani gmt 119 una vita da campioni foto mezzelani gmt 96 angelo binaghi foto mezzelani gmt 94 una vita da campioni foto mezzelani gmt 97 una vita da campioni foto mezzelani gmt 104 una vita da campioni foto mezzelani gmt 105