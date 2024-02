"SONO DAVANTI ALLA QUESTURA E MI CONSEGNERO' ALLA GIUSTIZIA" - LELE ADANI, MA CHE STAI A DI'? IL TELE-COMMENTATORE AVVERTE I FOLLOWER DI UN SUO IMMINENTE "ARRESTO": "SE NON AVRETE PIU' NOTIZIE DI ME SAPRETE IL PERCHÉ" - LA SUPERCAZZOLA CON CUI HA SPIEGATO IL GESTO: "HO CERCATO DI ESTORCERVI IL CONCETTO DI SERVILISMO IN UNA PARTE DELLA COMUNICAZIONE SPORTIVA COSÌ LIBERA, APERTA, SENSIBILE SPIRITUALMENTE. È LA COSA PIÙ GRAVE CHE POTESSI FARE" - NON E' ANCORA CHIARO SE SI TRATTI DI UNA GAG DELL'EX DIFENSORE O SE DIETRO CI SIA UN RISVOLTO LEGALE DELLO SCAZZO CON VIERI… - VIDEO

Da www.open.online

Daniele Adani ex difensore e opinionista, si dice pronto a consegnarsi alla giustizia. Sui social l’ex componente della Bobo TV spiega a tutti di essere davanti alla Questura avvisando i followers che probabilmente sparirà per un po’. E poi la chiosa: «Vi devo chiedere scusa perché in questi mesi ho cercato di estorcervi il concetto di servilismo. Estorcervi il concetto di servilismo in una parte della comunicazione sportiva così libera, aperta, sensibile spiritualmente è la cosa più grave che potessi fare.

E’ giusto rimettersi nelle mani della giustizia. Se non avrete più notizie di me tra qualche settimana, sapete il perché. Non potevo fare altrimenti, dovevo dirvelo di persona. Vi devo chiedere scusa, ne pagherò le conseguenze». Ancora non è chiaro se questa di Adani sia una provocazione o se dietro ci sia un risvolto legale con i precedenti rapporti per Bobo Tv.

