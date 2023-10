5 ott 2023 19:18

"SONO FIERO DI ESSER UN NEGRO IN UNA SOCIETÀ DOVE DIRE "NEGRO DI MERDA TORNATENE IN GABBIA” ALLO STADIO SI PUÒ…" - LO SFOGO SOCIAL DI LYS GOMIS, EX PORTIERE DEL TORINO DOPO ESSERE STATO PRESO DI MIRA CON INSULTI RAZZISTI IN UNA PARTITA DI SERIE D: "LOTTERÒ CON TUTTE LE MIE FORZE PERCHÉ SIAMO TUTTI UGUALI, IL RAZZISMO È UNA VERGOGNA E NON DEVE PASSARE PER UNA COSA DA STADIO. SONO FIERO DI ESSER NERO ITALIANO E DI CUNEO… "