13 feb 2023 15:51

"SONO OMOSESSUALE E NON VOGLIO PIÙ NASCONDERMI" - JAKUB JANKTO, EX CENTROCAMPISTA DI SAMPDORIA E UDINESE, ROMPE IL MURO DI OMERTA' NEL CALCIO E FA UN CORAGGIOSO COMING OUT IN UN VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL: "ANCHE IO VOGLIO VIVERE LA MIA VITA IN LIBERTÀ" - IL CECO, CHE OGGI E' IN SPAGNA AL GETAFE, È IL PRIMO CALCIATORE AD ALTI LIVELLI A DICHIARARE LA SUA OMOSESSUALITÀ: "HO UNA FAMIGLIA, GLI AMICI, IL LAVORO, COME TUTTI GLI ALTRI. NON VOGLIO PIÙ NASCONDERMI" - VIDEO