"Sono andata via piangendo". Questo il racconto shock di Tatiana Kisiel, influencer che sui social ha descritto quanto le sarebbe accaduto in una festa di calciatori andata in scena in un hotel di Barcellona. […]

IL RACCONTO DELLA GIOVANE

"I ragazzi erano arroganti e stupidi, come il 90% dei calciatori[…]"la prima cosa che ci hanno chiesto una volta lì è stata di lasciare il telefono alla reception, cosa che non ho fatto perché non avevo intenzione di restare in un posto chiuso e senza la possibilità di comunicare. Non mi fidavo per nulla". […] "Sulla strada per il bagno ho trovato uno dei giocatori che urlava contro una delle ragazze e ho iniziato a registrarlo, se ne è reso conto e ha iniziato a inseguirmi. Mi sono chiusa in bagno e lui ha bussato alla porta, fino a quando non mi ha fatta uscire e cancellare il video". Una disavventura che la influencer non vuole assolutamente più vivere: "Ovviamente non tornerò più a una festa di calciatori

