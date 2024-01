"SONO STATO UN IDIOTA. COME HO POTUTO FERIRE QUALCUNO CHE AMO COSÌ TANTO?" - IL MEA CULPA DI KYLE WALKER, CHE È STATO MOLLATO DALLA MOGLIE DOPO LA SCOPERTA DELLE CORNA (AVEVA DUE FAMIGLIE PORTATE AVANTI IN PARALLELO) - "MI ASSUMO LA PIENA RESPONSABILITÀ DELLE SCELTE CHE HO FATTO E CHE HANNO FERITO ALTRE PERSONE. NESSUNO MI HA PUNTATO UNA PISTOLA ALLA TEMPIA DICENDOMI CHE DOVEVO FARE QUESTE COSE. L'HO FATTO DI MIA SPONTANEA VOLONTÀ E..."

Estratto dell'articolo di Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

KYLE WALKER ANNIE KILNER LAURYN GOODMAN

Kyle Walker […] mette assieme i cocci della sua vita privata, dopo che la moglie Annie ne ha scoperto il tradimento e lo ha lasciato mentre aspetta il loro quarto figlio (Walker ne ha avuto altri due dall'amante Lauryn Goodman, con cui ha messo su una seconda famiglia parallela, riuscendo a tenerla ben nascosta). Il calciatore ha concesso un'intervista al Sun in cui confessa il tradimento e si cosparge il capo di cenere davanti a tutta l'Inghilterra.

kyle walker

"Quello che ho fatto è orribile e mi assumo la piena responsabilità. Ho fatto scelte idiote e preso decisioni idiote. Non riesco a pensare o immaginare cosa sta passando Annie. Ho provato a chiederglielo, ma ci sono dolore e sofferenza – ha detto con tono accorato – L'uomo che dovrebbe amarla, prendersi cura di lei ed essere lì per lei, ha fatto questo. Ci sono stati giorni in cui volevo solo raggomitolarmi e andare a dormire. L'unica persona da incolpare sono io. Ho ruoli e responsabilità di cui sono consapevole e ho fatto scelte stupide. Ma devo ammettere i miei errori: lo devo a tutti. Le mie azioni hanno causato molto dolore a molte persone. Mi dispiace perché, come famiglia, questo non è previsto che accada".

KYLE WALKER ANNIE KILNER LAURYN GOODMAN

[…] "come ho potuto ferire qualcuno che amo così tanto? È qualcosa che devo trovare in me stesso. Ho bisogno di scoprire perché ho fatto questo e perché si sono verificate delle situazioni. Sono umano e ho commesso errori dentro e fuori dal campo. Quelli fuori dal campo sono sicuramente più dannosi e mi hanno fatto più male. Il calcio è la mia vita da quando avevo sei anni, ma la mia famiglia viene prima di qualsiasi cosa su questo pianeta. Al momento stanno soffrendo enormemente".

kyle walker con la moglie annie kilner e i tre figli

La situazione è deflagrata definitivamente dopo la nascita del secondo figlio avuto dall'amante lo scorso anno. A quel punto la moglie – che già lo aveva perdonato più volte – lo ha messo fuori casa e ha deciso di divorziare. Ora Walker vive da solo in affitto e ha accettato il fatto che il suo matrimonio sia finito: "Mi assumo la piena responsabilità delle scelte che ho fatto e che hanno ferito altre persone. Nessuno mi ha puntato una pistola alla tempia dicendomi che dovevo fare queste cose. L'ho fatto di mia spontanea volontà e non incolperò niente e nessun altro in questa situazione. Sono stato io a farlo, io e Lauryn. Lo abbiamo fatto entrambi. Se potessi tornare indietro e farlo in un modo diverso, lo farei. È completamente colpa mia, è quello che ho fatto. Ma i bambini sono innocenti in tutto questo e questo deve essere in primo piano nella mente di tutti. Non so cosa mi riserverà il futuro. Ma avevo bisogno di dare una spiegazione. La mia famiglia, i bambini hanno sopportato abbastanza… e la colpa è mia".

ARTICOLI CORRELATI

annie kilner kyle walker 2 annie kilner kyle walker 1 kyle walker kyle walker annie kilner kyle walker annie kilner kyle walker annie kilner lauryn goodman