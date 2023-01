"SPECIAL SIXTY": MOURINHO COMPIE 60 ANNI - LUCA VALDISERRI: "HA GIRATO L'EUROPA COLLEZIONANDO 26 TROFEI, DAL PORTO AL TRIPLETE CON L'INTER FINO ALLA CONFERENCE CON LA ROMA. IL COMUNICATORE A VOLTE OSCURA IL GRANDE TECNICO FUTURISTA. IL GOL CON TRE PASSAGGI È LA SUA EMOZIONE" – IL TATTOO DA PISCHELLO E LA STANGATA A ZANIOLO - ZAZZARONI MANDA UN AVVISO A FRIEDKIN: “UNO COSÌ LA ROMA NON L’AVRÀ MAI PIÙ. SE LE COSE NON CAMBIERANNO NELLA DIREZIONE DELLA CRESCITA, A GIUGNO SE NE ANDRÀ. E CON LUI DYBALA”

Estratto dell'articolo di Luca Valdiserri per il Corriere della Sera

mourinho

Il più moderno forse no, ma futurista di sicuro. José Mourinho compie oggi 60 anni e per i giovani a 60 anni sei un vecchio. I giovani della Roma — Bove, Tahirovic, Zalewski e Volpato — ieri hanno visto la partita della Primavera giallorossa insieme allo Special One e di sicuro non lo pensano. E se lo pensano, non lo direbbero mai.

Perché Mourinho è Mourinho e la regola, a Roma, vale ancora più che altrove. Mou è l’allenatore che ha portato 60.000 spettatori a vedere Roma-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia, con diretta tv in chiaro.

mourinho

È un risultato che vale come un trofeo, ma anche questo non va detto a Mou, per il quale «un vincente non è solo chi vince ma chi ha sempre il desiderio di vincere». Tanto che a 59 anni si è tolto uno sfizio da teenager, cioè il tatuaggio delle tre Coppe europee nel suo palmarès: Champions League (Porto 2004 e Inter 2010), Europa League (Manchester United 2017) e Conference League (Roma 2022). Essendo la prima edizione della Conference è lapalissiano che nessun altro possa portare in spiaggia quel bicipite.

Mou è un futurista perché ha il mito della velocità: in gol con tre passaggi è la sua emozione. Perché ama la rissa, in Galleria e non solo. Perché forse un giorno tornerà a Setubal e andrà in pensione, ma dentro le metropoli si trova nel suo habitat naturale.

MOURINHO TATUAGGIO

Il Mourinho comunicatore a volte ha oscurato il Mourinho allenatore.

(...) Mou qualche volta ha sbagliato. Come il giudizio crudele dato su Ranieri: «A 70 anni ha vinto una Supercoppa e una coppetta. è troppo vecchio per cambiare mentalità». Vincere una Premier League con il Leicester, però, vale come una Champions. I due poi hanno fatto pace. Mourinho è legato alla Roma da un contratto fino al 2024.

mourinho FESTA ROMA CIRCO MASSIMO E COLOSSEO

Come (quasi) tutti gli allenatori vorrebbe campioni e non giovani da far crescere. Chi vivrà, vedrà. Intanto ha tirato una stangata a Zaniolo, che pure ha sempre difeso dalle critiche anche se giocava male: «Quando un calciatore vuole andare via, di solito il suo desiderio è accompagnato da un’offerta importante. Invece adesso non c’è niente». Bravo, insomma. Ma meno bravo di quello che crede.

MOURINHO

MOURINHO IMPERATORE

Estratto dell'articolo di Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

(...) Mourinho è alla Roma dove ha portato Dybala (e Matic) e tanta attenzione e allora, come direttore del Corriere dello Sport, trovo naturale chiedere ai Friedkin e a Pinto di non sprecare questa occasione: uno così la Roma non l ’avrà mai più. Uno così fa fare il salto di qualità in senso globale, rende internazionale il marchio e crea vittorie. Se le cose non cambieranno nella direzione della crescita, a giugno se ne andrà. E con lui Dybala. E con loro la speranza di grandezza.

mourinho dybala mourinho in lacrime mourinho FESTA ROMA CIRCO MASSIMO E COLOSSEO DAN FRIEDKIN MOURINHO MOURINHO ZAZZARONI COVER mourinho