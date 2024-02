"LA STAMPA" DI ELKANN FA A PEZZI FEDERICO CHIESA: “SI BUTTA A TERRA SIMULANDO UNA GOMITATA IMMAGINARIA. GLI FA DAVVERO POCO ONORE. E SE PERSINO MAROCCHI, NON UN PERICOLOSO SOVVERSIVO, LO BACCHETTA IN TV SIGNIFICA CHE IL LIMITE È STATO PASSATO. LA CRISI DI CHIESA PREOCCUPA NON POCO ANCHE SPALLETTI: HA COSÌ POCHE CERTEZZE IL CT DA NON POTERSI PERMETTERE I DUBBI CHE LA REGRESSIONE DELL’ATTACCANTE ALIMENTA IN MODO INEQUIVOCABILE” – QUELLO CHE HA DETTO ALLEGRI DI CHIESA…

Ecco cosa scrive Paolo Brusorio:

Non visto: Chiesa. Alle prese con una stagione contromano, l’attaccante bianconero fa davvero poco per riportarsi sulla carreggiata giusta. Buttarsi per terra platealmente dopo l’ennesimo errore simulando un’immaginaria gomitata gli fa davvero poco onore e se persino Giancarlo Marocchi, non un pericoloso sovversivo, lo bacchetta in tv significa allora che il limite è stato passato. E non da ieri, peraltro. La crisi di Chiesa preoccupa non poco anche Spalletti: ha così poche certezze il ct da non potersi permettere i dubbi che la regressione dell’attaccante alimenta in modo inequivocabile. Più in generale, il futuro della Juventus ha un contorno tecnico poco definito al netto di un secondo posto il cui rischio è illudere di essere sulla strada giusta.

COSA DISSE ALLEGRI DI CHIESA DOPO LA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO

Allegri a Dazn dopo Udinese-Juventus 0-3.

«Fosse uscito prima Chiesa, avrei messo Kostic».

«Dobbiamo migliorare la gestione della palla nella metà campo avversaria, faceva molto caldo.

«Quando non riesci a gestire la palla, devi difendere in maniera diversa nella tua metà campo.

«Chiesa secondo me è un attaccante, da esterno si isola troppo e diventa solo un giocatore di partenza. E stato bravo a giocare vicino a Vlahovic, stanno migliorando, deve migliorare ancora in fase di non possesso. Deve fare 14-16 gol a stagione, è riduttivo farlo giocare esterno».

«Cambiaso non è stata una sorpresa, è un giocatore molto intelligente. È l’ideale con Chiesa».

«Per la Juventus la Champions è una mancanza importante. Ci mancherà, non lo nego. Tutti dicono che è bello il vantaggio di fare una partita una volta alla settimana, io dico che avrei voluto il vantaggio di giocare ogni tre giorni e contro le squadre più forti. Dobbiamo vedere questa mancanza come un’opportunità. Stasera bel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto le cose a metà».

«Bisogna sfruttare al massimo le caratteristiche dei propri giocatori, per mantenere baricentro alto c’è bisogno che i calciatori corrano tanto e pressino. Abbiamo vinto una partita, rimaniamo coi piedi per terra. C’è da lavorare e da sfruttare le caratteristiche dei giocatori».

«Vlahovic ha fatto una buona partita, veniva da un periodo in cui ha giocato poco. Quando c’è da recuperare palla, funziona subito».

federico chiesa