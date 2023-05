"STARE A NAPOLI È UN PRIVILEGIO, NON CERTO UN OBBLIGO" – LA STOCCATA DI DE LAURENTIIS A SPALLETTI. AURELIONE PER SOSTITUIRE “LUCIO” HA DECISO DI PUNTARE FORTE SU LUIS ENRIQUE CHE DOPO LO STAGE BEN RETRIBUITO CON LA ROMA E’ DIVENTATO UN FIOR DI ALLENATORE – IL NODO INGAGGIO (“LUCHO” PRENDE OLTRE 10 MILIONI DI EURO) E LA CONCORRENZA DEL PSG – TRA LE ALTERNATIVE ITALIANO E THIAGO MOTTA MA ANCHE CONTE E BENITEZ…

Hola. Pronto. De Laurentiis e Luis Enrique: la telefonata, la linea diretta tra Napoli, Roma, la Spagna, una casa e una panchina. La soluzione spagnola, con un occhio al Barça e un altro alla Nazionale, piace ed è intrigante soprattutto per il prestigio internazionale, e così il presidente ha preso il telefono e poi ancora. E ha chiamato Lucho: contatti diretti perché è così che si fa quando c’è da valutare, da progettare un futuro che nelle intenzioni non dovrà essere da meno del presente.

Il Napoli di Spalletti ha vinto lo scudetto e poi ha perso Spalletti: è così che stanno le cose. Ma DeLa ha ribadito di non voler vendere Osimhen e Kvaratskhelia sin dalla notte della prima festa al Maradona e poi mercoledì all’Olimpico, dopo aver assistito in tribuna al gala di Coppa Italia, ha spiegato di credere nella forza della squadra. E una squadra forte oggi, per essere considerata tale anche domani, farà di tutto per conservare i giocatori migliori. Come Osi e Kvara. Kvara che ieri, per inciso, ha sfilato proprio al fianco del presidente al concerto di Gigi D’Alessio in scena a Napoli, in Piazza del Plebiscito: una fotografia da inviare a Luis Enrique.

Quasi un modo per dire che Khvicha è un pezzo del mosaico azzurro da esibire in Champions nella prossima stagione, argomento convincente. Di certo argomento importante da mettere sul tavolo delle trattative perché Lucho è uno degli allenatori più ambiti. Libero e corteggiato: l’irruzione del Psg sulla scena non è mica passata inosservata. Ci mancherebbe. Proprio come la frecciata a Spalletti, invocato dal pubblico della piazza a gran voce. «Ragazzi, stare a Napoli è un privilegio non un obbligo», ha detto De Laurentiis sfilando sul palco.

De Laurentiis vuole Luis Enrique

Avranno parlato di tutto questo e di troppo di più, De Laurentiis e Luis Enrique, e di certo la questione del monte ingaggi e della politica societaria inaugurata da un anno - e rivelatasi vincente - sarà stato un argomento importante: si fa differenza tra lordo e netto, il tetto per la squadra è di 3,5 milioni e così via. Tutte storie note che però, al cospetto degli sgravi del Decreto Crescita e di un dialogo che va sempre personalizzato, possono anche cambiare con sfumature accattivanti. La certezza è che il Napoli ha un progetto ambizioso in Champions, una squadra con lo scudetto e giocatori importanti: e vuole Luis Enrique.

Le altre opzioni per la panchina

Lucho non è, non può essere l’unica soluzione: in Italia, gli uomini pronti per il grande salto e soprattutto ritenuti adatti, stimati da De Laurentiis sono soprattutto due: Thiago Motta, 40 anni, allenatore del Bologna che domani sfiderà proprio il Napoli al Dall’Ara in un faccia a faccia tra presente e futuro (ipotetico). E ancora: Vincenzo Italiano, 45 anni, il tecnico della Fiorentina finalista di Coppa Italia e anche di Conference. La generazione dei quarantenni che piacciono a DeLa. Che nel Napoli cominciano a farsi largo un po’ ovunque.

