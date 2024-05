"È STATA UN'ANNATA MISERA MA RIPARTIREMO ALLA GRANDE. CONTE? NE AVETE PARLATO VOI GIORNALISTI" - AURELIO DE LAURENTIIS CONTINUA A SPARIGLIARE LE CARTE: CORTEGGIA ANTONIO CONTE (SI PARLAVA DI UN TRIENNALE DA 6 MILIONI + 3 DI BONUS) E ADESSO FA IL FINTO TONTO - "VOGLIO UN NAPOLI FORTISSIMO. L’HO SEMPRE PENSATO CHE DOPO LO SCUDETTO AVREMMO VISSUTO DELLE DIFFICOLTÀ" - IL NUOVO D.S., LO SCAZZO CON IL SINDACO MANFREDI PER LO STADIO MARADONA E IL RINNOVO DI KVARA…

Aurelio De Laurentiis non esclude nulla ed ha un solo pensiero nella testa: la rifondazione del suo club. Reset totale per il suo Napoli alla gogna. […] Il suo talk rientra nella presentazione al Palazzo Petrucci dei due ritiri tra Dimaro (11-21 luglio) e Castel Di Sangro (25 luglio-10 agosto) designate sedi per la preparazione estiva di quella che sarà la nuova squadra. […] «Di Conte avete parlato voi. Avrei potuto prendere a gennaio Tudor che voleva però 2 anni di contratto. Non è detto che con lui avremmo fatto un campionato di alto livello», ha spiegato.

Una certezza c’è: «Arriverà un nuovo ds, mi auguro che si appaleserà quanto prima per dare via al nuovo corso». Il riferimento è chiaro: il cilentano Giovanni Manna, […] Andrà via certamente Mauro Meluso che non ha convinto pienamente: «L’organigramma si nutrirà con nuove figure professionali. Voglio un Napoli forte, fortissimo. L’ho sempre pensato che dopo lo scudetto avremmo vissuto delle difficoltà e anche questa misera annata lo ha certificato. Confermarsi è sempre difficile». […] «Forse ho sbagliato a mandare via Garcia? Andremo avanti con grande passionalità».

Tiene banco anche la questione dello stadio e qui De Laurentiis chiude ogni tipo di possibilità sulla vicenda che riguarda la costruzione di un eventuale nuovo impianto a Bagnoli, nell’area ovest della città: «Sono esausto della vicenda del bradisismo. E’ un bordello totale. La mia intenzione è quella che in un paio di anni bisogna rifare il Maradona. Ho le idee chiarissime su che cosa fare e come impostare i lavori. Occorre che il Sindaco Manfredi ci sia e si schieri. Lui non c’è mai, è fantastico nella tattica sfuggente. Il centro sportivo del club? Lo faremo. Con Castel Volturno tra qualche mese dovrò andare via. Farò 10 campi a 15’ dalla città, non so ancora dove». E poi la chiosa su Kvara: «Sono serenissimo, ha un contratto pluriennale. Non temo inserimenti o ingerenze».

