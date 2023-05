"STIAMO FALLENDO PER COLPA TUA E DEL TUO AMICO FERRERO" - LA PROTESTA DEI TIFOSI DELLA SAMPDORIA CONTRO CLAUDIO LOTITO DAVANTI ALL'HOTEL GALLIA DI MILANO, SEDE DELL'ASSEMBLEA DELLA LEGA SERIE A - ALCUNI SUPPORTER BLUCERCHIATI HANNO PRESO DI MIRA IL PATRON DELLA LAZIO BERSAGLIANDOLO CON INSULTI E LANCIO DI BANCONOTE FINTE - PROTESTE ANCHE CONTRO IL PRESIDENTE DEL MILAN, PAOLO SCARONI, E… - VIDEO

Da www.corriere.it

TIFOSI SAMPDORIA CONTESTANO CLAUDIO LOTITO

Tensione all'esterno dell'hotel Gallia a Milano, nel momento in cui è arrivato il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il patron dei biancocelesti è stato accolto da cori e urla da parte di alcuni tifosi della Sampdoria, mentre altri gli hanno lanciato contro false banconote da 100 e 500 euro. I tifosi della squadra ligure protestano per la situazione societaria che sta affrontando la Samp, ultima in classifica e destinata alla retrocessione in serie B […] e contro la richiesta di prendere provvedimenti a seguito dell'interruzione della partita Samp-Spezia per 7 minuti.

Contestazione TIFOSI SAMPDORIA

Protesta anche contro il presidente biancoceleste: « Stiamo fallendo per colpa tua e del tuo amico Ferrero » uno degli slogan intonati. Anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni e quello del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, […]