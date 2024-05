"STO CON ANNA, DI PIU' NON DICO" - SINNER CONFERMA LA RELAZIONE CON LA TENNISTA ANNA KALINSKAYA (CHE OGGI ERA IN TRIBUNA A TIFARE PER JANNIK): "TENIAMO TUTTO MOLTO RISERVATO..." - DAGOSPIA GIORNI FA HA SCODELLATO LE FOTO DI UNA CENA DEI DUE PICCIONCINI A PARIGI - AL DEBUTTO AL ROLAND GARROS SINNER SUPERA EUBANKS IN TRE SET E RAGGIUNGE IL 2° TURNO DOVE AFFRONTERA’ GASQUET - L'ANCA SEMBRA REGGERE...

anna kalinskaya in tribuna a vedere sinner al roland garros

(ANSA) "Sto con Anna, quello sì, pero' teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza...di più non dico": Jannick Sinner, in conferenza stampa a Parigi dopo la sua prima vittoria al Roland Garros, ha risposto così a una domanda sulle voci di una love story con la tennista russa Anna Kalinskaya.

SINNER

Federica Cocchi per gazzetta.it

Maglia in tinta con la terra sotto i suoi piedi e i ricci sulla sua testa, non poteva che cominciare con una vittoria senza troppi affanni il Roland Garros di Jannik Sinner che a Parigi, sul campo Lenglen apre il programma e supera lo statunitense Chris Eubanks, numero 43 al mondo 6-3 6-3 6-4, e si accomoda al secondo turno dello Slam francese dove troverà ad attenderlo Richard Gasquet.

sinner roland garros

Tanti giorni di assenza dal campo, 27 per la precisione, hanno lasciato qualche strascico. Qualche momento di stanchezza, piccoli cali di concentrazione, ma alla fine l'altoatesino può proseguire la sua marcia verso il numero 1 del ranking mondiale, che avrebbe potuto raggiungere anche senza giocare ma che lui ha scelto di cercare sul campo, con una racchetta in mano come ha sempre fatto.

Le prossime ore saranno importanti per capire le condizioni dell'anca di Sinner dopo la prima vera prova sul campo.

La partita parte con Jannik a tutta e con la fidanzata Kalinskaya a tifare dalla tribuna: prende due break di vantaggio nel primo set, ne cede uno nel 6° game e poi chiude 6-3 in 37 minuti. Nel secondo parziale l'altoatesino ricomincia subito bene, strappando la battuta allo statunitense per allungare 2-0. Nel terzo game qualche segno di stanchezza e una palla break da annullare prima di proseguire spedito fino a chiudere ancora 6-3 in 40 minuti di gioco. Nel terzo set Jannik ha un passaggio a vuoto: concede tre palle break a Eubanks, di cui due consecutive sul 15-40.

eubanks sinner

L'azzurro però ne esce alla grande, da campione Slam, e nonostante il servizio nel terzo parziale scenda fino al 44% di prime in campo, Sinner decide che è ora di chiudere senza affaticare troppo l'anca. A un certo punto Sinner si tocca l'articolazione che lo ha lasciato in panchina quasi un mese, panico, ma è un attimo e il numero 2 al mondo procede spedito verso la vittoria. Eubanks annulla un match point nel 9° game, poi Sinner concede l'occasione di rientrare allo statunitense finendo 15-40. Un ace per accorciare e un rovesciaccio del n.43 al mondo per tornare ai vantaggi. Si procura un altro match point e finisce con un servizio vincente.

DJOKOVIC, A PARIGI CON UN NUOVO COACH

Da gazzetta.it - Estratti

Un Novak Djokovic ancora alla ricerca di The Djoker. La versione migliore del serbo, la macchina perfetta in grado di macinare risultati, trofei e soprattutto record. In questo 2024, fatto di dolorose sconfitte e zero titoli, il campione in carica del Roland Garros arriva a Parigi con ulteriori novità.

Dopo la rottura con Ivanisevic a inizio anno, spunta anche quella con Nenad Zimonjic. E a proposito di quella ricerca che tanto agita Nole, ecco che spunta un nuovo coach: ad accompagnare il numero uno del mondo ci sarà Boris Bošnjakovic, 50enne di Novi Sad

