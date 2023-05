"IL SUCCESSO DEL NAPOLI FA BENE AL CALCIO ITALIANO" – L’AD DI EXOR, JOHN ELKANN, COMMENTA LA VITTORIA DEL TERZO SCUDETTO DA PARTE DELLA SQUADRA DI SPALLETTI - “IL PASSAGGIO DI GIUNTOLI ALLA JUVE? SCEGLIERA’ LUI” – "IL RISCHIO PENALIZZAZIONE? LA JUVENTUS NON È IL PROBLEMA MA È PARTE DELLA SOLUZIONE. INDUBBIAMENTE È STATO UN ANNO MOLTO DIFFICILE FUORI DAL CAMPO, PERÒ…”

"Napoli sta festeggiando e ha ragione di festeggiare questa grandissima vittoria che la squadra ha ottenuto". Il presidente della fondazione Agnelli e ad di Exor, John Elkann, commenta così la vittoria del terzo scudetto da parte della squadra di Spalletti. Lo fa nella scuola Quarati di Napoli, parlando con i giornalisti a margine del progetto "Matabi'', promosso dalla fondazione.

"È stata una vittoria ottenuta con cinque giornate di anticipo - aggiunge - con un'incredibile capacità in attacco e altrettanta in difesa. Fa piacere sentire l'entusiasmo che c'è oggi a Napoli e potersi anche complimentare con il Napoli, con la squadra, per quello che è stato uno straordinario successo che fa bene al nostro campionato e fa bene al calcio italiano". Poi Elkann risponde alla domanda sul possibile passaggio del direttore sportivo del Napoli alla Juve: "Giuntoli ha tante scelte. Sceglierà lui".

"La Juventus non è il problema ma è parte della soluzione" dice poi Elkann parlando del rischio penalizzazione per la squadra bianconera. "Il presidente Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo di tutto, come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità - prosegue - per proteggere quelli che sono gli interessi della Juventus, dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo. Indubbiamente per la Juventus è stato un anno molto difficile fuori dal campo, però la squadra ha dimostrato in campo di essere seconda, fino a oggi, di disputare giovedì la semifinale dell'Europa League e di combattere in modo da far sì che la Juventus sia e debba essere difesa in tutte le sedi"

