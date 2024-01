"TESTA DI CAZZO! TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA!" - OSIMHEN MEJO DE' WILL SMITH AGLI OSCAR: L'ATTACCANTE NIGERIANO HA PUBBLICATO UNA STORIA INSTAGRAM CONTRO MAMUKA JUGELI, L'AGENTE DI KVARA, CHE AVEVA PARLATO DEL FUTURO DEL NIGERIANO ("ANDRÀ A GIOCARE IN ARABIA SAUDITA IN ESTATE") - IL "9" AZZURRO: "SEI UN PEZZO DI SPORCIZIA E UNA VERGOGNA. SONO IMBARAZZATO DAL TUO MODO DI RAGIONARE" - L'ENNESIMA PATATA BOLLENTE PER DE LAURENTIIS, CHE SECONDO "LIBERO" AVREBBE OFFERTO A CONTE UN TRIENNALE DA 8 MILIONI A STAGIONE, MA...

1. OSIMHEN ATTACCA L’AGENTE DI KVARATSKHELIA SUI SOCIAL: «TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA».

victor osimhen kvicha kvaratskhelia 2

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

Il Napoli piomba nuovamente nel caos, l’ennesimo in questa stagione travagliata, […] Insomma, l’atmosfera non è idilliaca: nella notte Osimhen è esploso, via social, contro l’agente di Kvaratskhelia per alcune dichiarazioni in cui parlava anche di lui.[…] «Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Testa di ....! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!».

kvicha kvaratskhelia e Mamuka Jugeli

Parole pesantissime nei confronti del procuratore del suo compagno di squadra e reparto, Kvaratskhelia. Ma cosa ha spinto Osimhen a questa reazione clamorosa? Tutto è iniziato con le parole pronunciate dall’agente del georgiano: «Victor ha firmato un nuovo contratto, ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate».

la storia instagram di victor osimhen contro mamuka jugeli

Per poi aggiungere: «Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro. Probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi […]». Da qui la rabbia dell’attaccante nigeriano, che ha risposto per le rime sui social.

2. CONTE RIFIUTA ANCORA IL NAPOLI, DE LAURENTIIS GLI HA OFFERTO UN TRIENNALE DA 8 MILIONI (LIBERO)

Da www.ilnapolista.it

osimhen de laurentiis

Il mercato non riguarda soltanto i giocatori, ma anche gli allenatori. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che, vista la crisi del suo Napoli, sta facendo di tutto per convincere Antonio Conte a sposare la causa azzurra, tanto da mettere sul piatto un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione. Uno sforzo massimo che, però, non avrebbe convinto il tecnico 54enne, deciso ad aspettare altri club.

antonio conte

Nei giorni scorsi, dopo la sua presenza in tribuna a Torino, è tornato il tormentone Antonio Conte. Conte a Napoli? Dipenderà dai programmi e dagli investimenti che gli presenterà De Laurentiis. A scriverlo è Il Giornale con Nicolò Schira.

CONTE HA GIÀ RIFIUTATO IL NAPOLI QUALCHE MESE FA

Il sogno per la panchina azzurra di Aurelio De Laurentiis è sempre lo stesso: Antonio Conte, la cui presenza ieri pomeriggio in tribuna allo stadio Olimpico Grande Torino non è passata inosservata. Il tecnico salentino vive nel capoluogo piemontese e spesso e volentieri si reca a vedere le gare casalinghe di Juve e Toro, però la sua apparizione ha comunque acceso e scatenato la fantasia dei tifosi napoletani, che vorrebbero vederlo al timone della formazione azzurra nella prossima stagione.

antonio conte

D’altronde De Laurentiis l’aveva già cercato a settembre dopo Napoli-Fiorentina per sostituire Garcia. Insomma, il corteggiamento va avanti da tempo ed è destinato a continuare nelle prossime settimane. Allora Conte aveva declinato in quanto non interessato a prendere squadre in corsa. Per la prossima stagione, invece, potrebbe pensarci. Molto dipenderà dai programmi e dagli investimenti che gli verranno illustrati dalla dirigenza partenopea, che ha confermato nell’infuocato post partita di ieri come Walter Mazzarri non rischi affatto l’esonero e rimarrà fino al termine della stagione.

aurelio de laurentiis

ADL LASCI IL NAPOLI HA CHI HA COMPETENZA E CARISMA

Il crollo del Napoli non deve stupire, girava una brutta aria a Torino, in tribuna stava seduto Mazzarri, squalificato, ma soprattutto Conte, disoccupato. La settima sconfitta è il riassunto di scelte scriteriate del presidente e di responsabilità dei calciatori. La crisi aperta a luglio si concluderà quando De Laurentiis interverrà decisamente sul gruppo, il ritiro punitivo è roba folkloristica, Conte sarebbe un’ottima idea soltanto se il presidente si farà da parte consegnando la squadra a chi ha competenza e carisma.

