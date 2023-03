15 mar 2023 16:45

"TESTA E CUORE. SÌ, POI PERÒ CI VUOLE ANCHE CULO" - LUCIANO SPALLETTI CARICA LA SQUADRA IN VISTA DEL RITORNO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS CONTRO L'EINTRACHT FRANCOFORTE - I PARTENOPEI PARTONO DAL 2-0 DELL'ANDATA, MA NON POSSONO PERMETTERSI CALI DI CONCENTRAZIONE: "QUESTA È LA NOSTRA PRIMA FINALE, E NON ABBASSIAMO LO SGUARDO" - SE IL NAPOLI DOVESSE PASSARE IL TURNO, SAREBBE LA TERZA ITALIANA TRA LE "TOP 8" DI EUROPA: NON SUCCEDEVA DA 17 ANNI…