"LA TESTA È UN PO' PARTITA": IL “FLACO” JAVIER PASTORE VERSO IL RITIRO - A 34 ANNI IL FANTASISTA ARGENTINO DOVRÀ OPERARSI ALL'ANCA: SERVIRÀ UN MIRACOLO PER TORNARE A GIOCARE. IL PSG PAGÒ 42 MILIONI AL PALERMO, A PARIGI LO PARAGONARONO ALLA GIOCONDA AL LOUVRE, POI I PROBLEMI AI POLPACCI E IL FLOP A ROMA…

Alessandro Grandesso per gazzetta.it - Estratti

Ai tempi d'oro, lo paragonarono alla Gioconda al Louvre. Anche perché, come il celebre dipinto di Da Vinci, fu in fin dei conti negato all'Italia dai francesi. Un po' appunto come Javier Pastore alla Serie A nella lontana estate del 2011, quando il Psg entrò nell'era Qatar aggiudicandosi un giocatore promesso a un grande futuro, mai compiuto. L'argentino, appunto, che era reduce da un paio di stagioni da emergente a Palermo. Un talento conteso da tanti.

La spuntò l'emiro con un assegno di 42 milioni di euro. Di lui si innamorarono subito e perdutamente i tifosi parigini, ma ormai il Flaco è pronto a dire addio al calcio. Dovrà operarsi all'anca e a 34 anni servirà un miracolo per tornare a giocare, come ha ammesso ieri in tv, precisando che “la testa è già un po' partita”.

(…) Con Pastore di fatto è sbocciato il nuovo Psg e quando arrivò la separazione, dopo sette stagioni, cinque titoli nazionali, altrettante coppe di Lega, tre supercoppe e due coppe di Francia, oltre che qualche exploit in Champions League, fu come dire addio a un vecchio sentimento. Che si rigenera ogni volta che Pastore torna al Parco dei Principi, da ospite, accolto sempre con cori e applausi.

L'addio però è arrivato quando si era capito che Pastore difficilmente avrebbe potuto ottenere spazio. E il fisico, con in particolare i problemi ai polpacci, in ogni caso non gli avrebbe più permesso di gestire ritmi e pressione. La Roma lo accolse come una scommessa, perduta. L'inizio del declino, prolungato con il passaggio all'Elche e un tentativo di restare in campo al Qatar Sc. Ma poi è emerso il dolore all'anca che lo assilla "anche nella vita di tutti i giorni”, ha spiegato Pastore in un'intervista a Prime, annunciando l'intervento chirurgico. Aggiungendo: “Servirà un miracolo per tornare, e poi con la testa sono già un po' andato”.

