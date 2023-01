20 gen 2023 16:25

"I TIFOSI SONO SCONTENTI PERCHÉ NON ABBIAMO VINTO LA CHAMPIONS? TUTTE STRONZATE" - LA SFURIATA DI PEP GUARDIOLA CONTRO I SUPPORTER DEL MANCHESTER CITY DOPO LA VITTORIA CONTRO IL TOTTENHAM - "SONO RIMASTI IN SILENZIO PER 45 MINUTI E POI HANNO FISCHIATO PERCHÉ STAVAMO PERDENDO, NON PERCHÉ ABBIAMO GIOCATO MALE - IL SILURO AI CALCIATORI: "L'AMBIENTE È ABITUATO A VINCERE QUATTRO PREMIER LEAGUE IN CINQUE ANNI, MANCA IL FUOCO. CI SONO MOLTE COSE COME LA COMPETITIVITÀ E LA VOGLIA CHE SI SONO PERSE. VOGLIO RIVEDERE LA…" - VIDEO