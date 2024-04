"TIRATE FUORI I COGLIONI" - DOPO L’ELIMINAZIONE DALL’EUROPA LEAGUE, IL MILAN VIENE CONTESTATO DAI TIFOSI: PIOGGIA DI FISCHI E INSULTI. E LUNEDÌ C'È IL DERBY CONTRO L'INTER CHE PUO' DIVENTARE CAMPIONE D'ITALIA BATTENDO PROPRIO I ROSSONERI - L'ALLENATORE DEL MILAN, STEFANO PIOLI, E' ARRIVATO AL CAPOLINEA: IL TECNICO, DOPO CINQUE STAGIONI, POTREBBE SALUTARE (E’ IN CORSA PER LA PANCHINA DEL NAPOLI) - VIDEO

I TIFOSI DEL MILAN CONTESTANO LA SQUADRA DOPO LA SCONFITTA CON LA ROMA

Da gazzetta.it

milan sotto la curva dei tifosi all'olimpico

Il Milan finisce a rapporto sotto la curva. Dopo la sconfitta ai quarti di finale di Europa League contro la Roma all'Olimpico, i rossoneri sono stati contestati duramente dai tifosi sbarcati nella Capitale per sperare in una rimonta che non è arrivata.

Dopo il fischio finale, infatti, gli ultrà hanno contestato la squadra in modo duro, invitando i giocatori a tirar fuori gli attributi in vista della prossima partita ("Fuori i c..." era l'inconfondibile labiale dei capi ultrà). Lunedì 22, infatti, ci sarà il derby contro l'Inter. E i nerazzurri possono diventare Campioni d'Italia con una vittoria. Clima teso in casa Milan. I toni dei tifosi sono stati alti, le parole dure. La sconfitta non è andata giù.

PIOLI SARA' ESONERATO

Da ilnapolista.it

stefano pioli

Daniele De Rossi e la Roma sono in semifinale di Europa League. I giallorossi hanno schiantato due a uno un deludente Milan che sì ha colpito una traversa e si è divorato un gol ma ha anche giocato oltre un’ora in superiorità numerica per l’espulsione di Celik e ciononostante non ha cavato un ragno dal buco, a parte un’inutile rete di Gabbia all’87esimo.

Complimenti alla Roma (i gol di Mancini e Dybala) e al suo allenatore fresco di rinnovo. De Rossi è andato oltre ogni più rosea aspettativa e i giallorossi sono per la quinta volta negli ultimi sei anni in una semifinale europea. La Roma affronterà in semifinali i neocampioni di Germania di Xabi Alonso.

Tanti saluti a Pioli che a questo punto dice addio ai rossoneri e tra poche settimane sarà un uomo libero, nel senso che sarà esonerato. Ora toccherà a De Laurentiis stabilire cosa fare.

Italiano ha raggiunto le semifinali di Conference con la Fiorentina. Pioli invece è tornato a casa. C’è anche Gasperini che ha compiuto l’impresa della vita: ha eliminato il Liverpool.

zlatan ibrahimovic stefano pioli 4