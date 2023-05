"IL TITOLO CE LO STIAMO 'TREZZIANDO CHIANU CHIANU'"- LUCIANO SPALLETTI SUONA LA CARICA PER LA TRASFERTA CONTRO L'UDINESE: STASERA AL NAPOLI BASTERÀ UN PAREGGIO PER VINCERE LO SCUDETTO - DOPO AVER FALLITO IL "MATCH POINT" CONTRO LA SALERNITANA, I PARTENOPEI VOLANO A UDINE PER CHIUDERE IL DISCORSO: "È ANCHE IL MODO PER FARCI PERDONARE DAI TIFOSI. CI HA MORTIFICATI LA LORO DELUSIONE DOPO…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Marco Azzi per “la Repubblica”

L’ultimo sforzo il Napoli dovrà farlo sul campo stasera alla Dacia Arena (ore 20.45) con l’Udinese.

Lo scudetto non è arrivato in albergo — per la vittoria della Lazio col Sassuolo — e agli azzurri serve dunque ancora un punto per mettere le mani sul titolo 33 anni dopo. […]

Ma è solo matematica. La festa intorno al Napoli è ormai in pieno svolgimento e anche il trasferimento della squadra in Friuli si è trasformato ieri in una passerella trionfale tra due ali di folla, con migliaia di tifosi che hanno coccolato gli azzurri alla partenza dal Training Center di Castel Volturno, poi a Capodichino, all’aeroporto di Ronchi dei Legionari e soprattutto all’arrivo in serata a Udine. […]

Da cinque anni il Napoli e i suoi tifosi devono convivere con i fantasmi dello scudetto perso in albergo a Firenze nel 2018 e il déjà vu all’incontrario aveva dunque il dolce retrogusto di una rivincita. Ma Spalletti non si è fatto nemmeno sfiorare alla vigilia dall’ansia da prestazione, forte di una vantaggio in classifica che gli permette di non aver bisogno dei favori altrui. «Il titolo ce lo stiamo trezziando chianu chianu, come si dice in dialetto. Ho capito fin dall’inizio di avere a che fare con un gruppo di purosangue ed è bello che in poco tempo i miei giocatori abbiano dimostrato a tutti di avere qualità e carattere, perché ci sono stati pure dei momenti difficili in cui esibire personalità, in primis all’indomani delle sconfitte. Questo tricolore sarà qualcosa che esce dagli schemi e ne trarranno vantaggio il club, la città e tutti quelli che ruotano intorno al nostro mondo»

[…] La prospettiva di conquistare il titolo a Udine ha spinto il tecnico toscano a coinvolgere nella trasferta il gruppo al completo, per dare il giusto riconoscimento a ognuno dei protagonisti di una stagione unica e approdata allo striscione finale. Unico assente il presidente Aurelio De Laurentiis, rimasto in città per dare manforte alle istituzioni nell’organizzazione dell’ordine pubblico ed essere presente al galà in programma stasera allo stadio Maradona, dove saranno in 50 mila a seguire sui maxischermi il secondo match ball. Per il Napoli e Spalletti dovrà essere quello giusto.

«Chiudere il discorso in Friuli è anche il modo per farci perdonare dai tifosi. Ci ha mortificati la loro delusione dopo il pari con la Salernitana, perché noi ci nutriamo della gioia della gente. Lo show di domenica al Maradona è stato superlativo e ci ha fatto capire la portata della nostra impresa. È quello che sognavo da quando sono arrivato a Napoli. Immaginavo di giocare davanti a tribune colme di entusiasmo, sciarpe, bandiere azzurre e bambini. Deve essere una festa di tutti».[…]

