18 lug 2024 14:32

"TORI" DA MONTA IN RED BULL! DOPO IL CASO DEGLI SCATTI HOT DI HORNER, SCAGIONATO DALLE ACCUSE DI MOLESTIE NEI CONFRONTI DI UNA DIPENDENTE (I DUE HANNO SCAMBIATO FOTO PORCINE), CI SAREBBERO ALTRE FOTO PICCANTI IN GIRO IN RED BULL CHE RITRARREBBERO MAX VERSTAPPEN E IL DIRIGENTE HELMUT MARKO – QUALCUNO HA "USATO" QUELLE FOTO IN QUALCHE MODO? CI SONO STATI RICATTI? AH, SAPERLO...