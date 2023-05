"TORO" INNAMORATO - LAUTARO MARTINEZ E AGUSTINA GANDOLFO ORGANIZZANO UN PARTY "TOP-SECRET" SUL LAGO DI COMO PER CELEBRARE IL LORO MATRIMONIO - I DUE, CHE SI SONO GIÀ UNITI CIVILMENTE DUE SETTIMANE FA, HANNO SCELTO VILLA D'ESTE A CERNOBBIO COME LOCATION PER IL RICEVIMENTO - ANCORA NON SONO NOTI MOLTI I DETTAGLI SULLA FESTA, MA È POSSIBILE CHE TRA I PRESENTI CI SIA ANCHE LIONEL MESSI, GRANDE AMICO DI LAUTARO E SUO COMPAGNO IN NAZIONALE…

Estratto dell'articolo di Nino Materi per “il Giornale”

matrimonio lautaro martinez agustina gandolfo

Per il «Toro&Agustina Day» il wedding planning (non organizzato da Enzo Miccio) prevede un ricevimento misterioso almeno quanto le strategie di Simone Inzaghi. Anzi, di più. Perché […] con la coppia dei «Promessi Sposi» (o meglio, «Già Sposi», civilmente uniti da due settimane) Lautaro Martinez-Agustina Gandolfo (25 anni lui, 27 lei, entrambi argentini) si naviga fra la nebbia più fitta.

lautaro martinez agustina gandolfo

Di sicuro si sa solo che su «quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno», verso - appunto- mezzogiorno, l’attaccante argentino accoglierà nel fasto di Villa d’Este a Cernobbio compagni di squadra e staff nerazzurro al gran completo per festeggiare le avvenute nozze. Certo, che se poi - come si vocifera dovesse arrivare pure un certo Lionel Messi […]

[…]Per gli amanti del gossip è imprescindibile sapere che la proposta di matrimonio di Lautaro ad Agustina giunse lo scorso febbraio in un profluvio di petali di rose e soavi note di violino; il tutto postato (e ti pareva...) in un video «molto romantico». Lautaro e Agustina si conobbero in discoteca a Buenos Aires nel 2018, ma lei rimase nel suo paese fino a poco tempo fa per poi aggiungere il suo compagno a Milano («Non è stata una scelta facile. Mi ha conquistata con la sua sicurezza. Quando ha in testa una cosa, va avanti finché non la ottiene, Non si ferma mai»). Come sanno anche i portieri avversari.

la proposta di matrimonio di lautaro martineza agustina gandolfo 2

[…]la fortunata coppia Lautaro-Agustina. Belli, giovani e ricchi. Hanno già una figlia, Nina, ed è in arrivo il fratellino Theo. Ma per i coniugi Martinez comprare una casa più grande non sarà certo un problema.

agustina gandolfo 15 agustina gandolfo 16 agustina gandolfo 1 agustina gandolfo 10 agustina gandolfo 11 agustina gandolfo 12 agustina gandolfo 13 agustina gandolfo 14 agustina gandolfo 19 agustina gandolfo 2 agustina gandolfo 17 agustina gandolfo 18 agustina gandolfo 20 agustina gandolfo 21 agustina gandolfo 7 la proposta di matrimonio di lautaro martineza agustina gandolfo 1 agustina gandolfo 3 agustina gandolfo 4 agustina gandolfo 5 agustina gandolfo 6 agustina gandolfo lautaro martinez 3 agustina gandolfo 9 la proposta di matrimonio di lautaro martineza agustina gandolfo 1 lautaro lautaro martinez al just cavalli dopo juve inter 9 fiorentina inter lautaro lautaro martinez 1 lautaro martinez 2 lautaro martinez LAUTARO E DJURICIC IN SAMPDORIA INTER lautaro inter udinese SPEZIA INTER 5 lautaro empoli inter lukaku e lautaro empoli inter lukaku e lautaro inter milan lautaro inter milan lautaro fiorentina inter lautaro agustina gandolfo 8