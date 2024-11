13 nov 2024 20:00

"TORO" SCATENATO - L'ATTACCANTE DELL'INTER, LAUTARO MARTINEZ, SBROCCA A UN TIFOSO CHE LO HA CRITICATO SOTTO L'ULTIMO POST PUBBLICATO SU INSTAGRAM DAL CAPITANO NERAZZURRO: "RICORDATI ANCHE DELLA SQUADRA DI CUI SEI CAPITANO E CHE TI PAGA PROFUMATAMENTE" - LA RISPOSTA DEL CALCIATORE: "RICORDA ANCHE TU CHE IO PER L'INTER DO SEMPRE TUTTO. COME L'ANNO DEL MONDIALE CHE STAVO CON LA CAVIGLIA DISTRUTTA, MA MENTRE ALTRI SI PREPARAVANO PER FARE UN GRAN MONDIALE, IO..."