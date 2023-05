16 mag 2023 15:36

"TSITSIPAS? SPERO CHE SIA LA VOLTA BUONA. BATTERLO A ROMA SAREBBE UN SOGNO" - MUSETTI VINCE IN RIMONTA CONTRO TIAFOE E AGLI OTTAVI INCONTRERA' IL TENNISTA GRECO CHE HA SCONFITTO IN DUE SET LORENZO SONEGO (IL QUALE HA SPRECATO DUE PALLE SET) - FOTO BY MEZZELANI