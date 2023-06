1. VIERI SPIEGA IL CALCIO A CASSANO USANDO LA FINALE DI CHAMPIONS: “NON MI FARE INCAZZARE, FENOMENO”

La finale di Champions League ha offerto numerosi spunti di discussione nell'ultima puntata della Bobo TV. Tra questi anche la prestazione di Erling Haaland, […] Antonio Cassano che non ha mai nascosto il fatto di non essere un grande estimatore del norvegese, e ha riservato nell'ultima puntata il solito attacco ad Allegri e ai suoi pretoriani, ha ribadito la sua tesi incassando però la reazione di un piccato Bobo Vieri.

Quasi stizzito Bobo Vieri ha alzato la voce […] Tutto apostrofando Cassano come ‘fenomeno del calcio': "Non sono d'accordo con te, perché tu non capisci il centravanti. Perché in pullman, fenomeno del calcio, ho detto che stasera Haaland non la tocca mai, Bernardo non la ciapa mai e Grealish non la ciapa mai. Siccome le partite le vedo, vedo come si devono muovere i centravanti. Lui non la prende mai perché giocando tre dietro l'Inter e tu sei l'unico… cerca di capire te fenomeno perché poi mi fai incazzare".

Quando Cassano ha provato a ribadire la sua tesi, ecco che Vieri è tornato alla carica: "Ciabatte al posto dei piedi? Dici cazzate, Bernardo aveva Dimarco e il ‘fenomeno' Bernardo che è un gran giocatore non l'ha presa mai, Grealish quest'anno devastante non l'ha presa mai e lui Haaland in mezzo al tre. Io lo vedo ma tu non lo vedi…. la palla a lui di prima la dà solo un giocatore, ed è De Bruyne. Gli altri la portano e girano e rigirano. Io se gioco con questi qua i microfoni glieli tiro in testa in tutti".

[…] "Quando giocavo io, te non lo sai perché non giocavi come centravanti, andavi a gironzolare. Io quando giocavo contro tre dietro se giocavo con Crespo è una cosa perché lui andava dentro e io restavo uno contro uno, con due puoi giocare con tre dietro. Ma se sei da solo contro tre l'unica opzione è andare sul lungo carissimo Antonio Cassano e così è. Perché hai tre centrocampisti e i braccetti che vengono addosso, e te l'ho detto prima della partita. Poi se mi dici che deve migliorare sul lavoro sporco siamo d'accordo. Ma questa è la situazione di quando giochi in quella condizione".

2. CASSANO ATTACCA I PRETORIANI DI ALLEGRI: "EX CALCIATORI POVERI PEZZENTI, LO FANNO PER 2MILA EURO"

Antonio Cassano ancora una volta senza freni alla Bobo TV[…] su Pep Guardiola fresco di vittoria della Champions con il City. […] Cassano si è lasciato andare al suo ormai classico "tormentone" contro chi tende a sminuire o criticare Guardiola e il suo gioco. Pur senza far nomi, l'ex attaccante barese ha puntato il dito contro chi a suo dire è fazioso, e sottovaluta l'importanza del possesso palla. In passato le sue parole erano sembrate una piccata risposta alle opinioni di Fabio Caressa, con il quale poi c'era stata una polemica a distanza.

FantAntonio è colpito in negativo soprattutto dal parere di quegli ex calciatori che assecondano opinioni a suo dire campate in aria. Un concetto spiegato con un linguaggio forte: "Il problema non sono questi 4 buffoni che continuano a parlare e non li seguono ormai nemmeno i genitori e i figli, il problema sono gli ex calciatori importanti, meno importanti e importantissimi che gli vanno dietro per tenersi il posto, guadagnare duemila euro e tenere qualche like in più. Questa è la cosa più brutta, ma io penso che da quando hai messo in piedi questo marchingegno (a Vieri con la Bobo TV, ndr) , la gente si è rotta i c……i di ascoltare quei 4 c……i, le sceneggiate che fanno".

Poi ecco l'affondo su un caso specifico. Il riferimento di Cassano è ad una frase particolare con il paragone tra Allegri e Guardiola. Parole che per esempio il popolare telecronista Repice già pronunciò qualche anno fa: "L'altro giorno dopo la partita qualche c……e, non faccio il nome sennò mi prendo la denuncia cosa fa dice: giochista, non giochista, il genio ecc e qualcuno fa il nome: ‘Allegri con questa squadra avrebbe vinto 5 Champions‘. Voglio dire a questo co…..e, in questi due anni, e in quest’anno qua a livello di uscite e di entrata è in attivo perché ha venduto 6 giocatori e ha preso molti più soldi di quelli che ha speso a differenza della Juve che in questi due anni ha speso 250 milioni".

