20 feb 2023 13:40

DI "TUDOR" E DI PIÙ - L'ESULTANZA SCATENATISSIMA DELL'EX ALLENATORE DELL'HELLAS VERONA DOPO LA VITTORIA DEL SUO MARSIGLIA SUL CAMPO DEL TOLOSA - IL TECNICO CROATO SI È SCAGLIATO CONTRO IL SUO ASSISTENTE IN PANCHINA, STRATTONANDOLO PER LA GIACCA, MENTRE GLI URLAVA IN FACCIA - A QUEL PUNTO TUDOR È STATO… - VIDEO