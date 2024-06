5 giu 2024 15:04

"TUDOR UOMO DI MERDA" - ALCUNI ULTRAS DELLA LAZIO HANNO ESPOSTO UNO STRISCIONE CONTRO L'ALLENATORE CROATO, DOPO LE NOTIZIE DI UNA SUA PERMANENZA SULLA PANCHINA BIANCOCELESTE - PER I TIFOSI, LA SCELTA DI TUDOR SAREBBE LEGATA ALLA MANCANZA DI ALTERNATIVE E ALLA VOLONTA' DI NON RINUNCIARE ALLO STIPENDIO, NONOSTANTE I PRESUNTI SCAZZI CON LOTITO - IL SUO AGENTE SAREBBE AL LAVORO PER CERCARE UNA POSSIBILE VIA D'USCITA…