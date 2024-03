1 mar 2024 12:28

"TUTTO CIO' CHE RIGUARDA IL MILAN DEVE CAMBIARE, IO E IBRA NON SIAMO SODDISFATTI" - IL PATRON DEL MILAN, GERRY CARDINALE DA' IN PRATICA IL BENSERVITO A STEFANO PIOLI - "ESAMINEREMO I METODI E IL PERSONALE. LE COSE NON STANNO ANDANDO MALE. MA QUESTO NON CI BASTA. POTREBBERO AVVENIRE DEI CAMBIAMENTI" - COME DAGO-DIXIT, OLTRE AL TECNICO, ANCHE L'AD FURLANI E FORSE IL PRESIDENTE SCARONI, LASCERANNO A GIUGNO - AL POSTO DI PIOLI, ORMAI NON PIÙ ON FIRE, POTREBBE ARRIVARE ANTONIO CONTE, CHE...