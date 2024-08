10 ago 2024 10:50

"È TUTTO FINITO" - ALTRA COLICA RENALE PER GIANMARCO TAMBERI, CHE OGGI DOVRA' DISPUTARE LA FINALE DI SALTO IN ALTO ALLE OLIMPIADI DI PARIGI: "ALLE 5 MI SONO SVEGLIATO A CAUSA DI QUELLO STESSO DOLORE, LANCINANTE, DI QUALCHE GIORNO FA. SCENDERÒ IN PEDANA COMUNQUE QUESTA SERA? SI, MA NON SO DAVVERO COME FARÒ IN QUESTE CONDIZIONI A SALTARE..."