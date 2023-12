18 dic 2023 18:58

"IL VAR È STATO INTRODOTTO ANCHE PER FERMARE LA JUVE"; "MA COSA STIAMO DICENDO?" - ZAZZARONI-BIASIN, CHE SCAZZO A "PRESSING"! SECONDO IL DIRETTORE DEL "CORSPORT" L'ASSISTENTE VIRTUALE ALL'ARBITRO SAREBBE STATO INTRODOTTO ANCHE PER SFAVORIRE I BIANCONERI. ALLA RISPOSTA INDIGNATA DI BIASIN, ZAZZARONI SI E' SCATENATO: "ZIO CANTANTE, NON CAPISCI UNA MINCHIA. NE DICO DI STRONZATE, MA NON SEMPRE!" - VIDEO