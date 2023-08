13 ago 2023 12:40

"PER VEDERE IL MIO CHIEVO SI SCOMODÒ LA CNN. HO SEMPRE FATTO DI TESTA MIA MA NON MI PENTO" - ALBERTO MALESANI: “AL CHIEVO FACEVO DI TUTTO. ALL'INIZIO DISTRIBUIVO PERSINO I BIGLIETTI AGLI AMICI, PERCHÉ NESSUNO VENIVA AL CAMPO. UN ALLENATORE CHE AMMIRO E’ CARLO ANCELOTTI, CHE HA VINTO MOLTO DI PIÙ DI TANTI ALTRI CHE SONO MOLTO RECLAMIZZATI. GLI MANCA SOLO UN MONDIALE: GLI AUGURO DI CUORE DI VINCERLO CON IL BRASILE. LA GENTE MI RICORDA CON SIMPATIA? PERCHÉ HO VINTO. SE ARRIVI SECONDO O TERZO, TI DIMENTICANO IN FRETTA…” - GLI SBROCCHI IN CONFERENZA STAMPA - VIDEO!